Precaución con Raphinha: jugó la final de la Supercopa de España con molestias

Nuevo ejercicio de pundonor de Raphinha con la elástica azulgrana. El futbolista brasileño, MVP de la final de la Supercopa de España, título que el FC Barcelona conquistó tras ganar al Real Madrid por 3-2, disputó el clásico con molestias en su aductor izquierdo, según ha explicado el periodista Xavi Campos en el programa 'Barça Reservat', de 3cat.

Antes del encuentro por el título, Hansi Flick se planteó no arriesgar con el extremo, que arrastra problemas físicos desde principios de 2026, cuando ya se tuvo que marchar sustituido en el minuto 64 en el derbi contra el Espanyol. Sin embargo, según el citado medio, los médicos del club, con el doctor Pruna a la cabeza, le hicieron un tratamiento especial para que pudiera estar apto para la final de la Supercopa de España.

Tres sustituciones en tres partidos de 2026

El cuerpo médico del Barça aseguró a Flick que el riesgo de lesión era mínimo, por lo que el técnico germano optó por alinear a una de sus estrellas y, a la postre, gran protagonista del clásico. El futbolista de 29 años, que ya se ha colado entre los mejores brasileños de la historia del conjunto catalán, marcó un doblete que resultó definitivo para la consecución del primer entorchado de la temporada.

Raphinha, que fue sustituido por Rashford en el minuto 83, enfiló el banquillo azulgrana y, tras saludar a Flick, se dio un abrazo con el doctor Pruna en señal de agradecimiento. El jugador nacido en Porto Alegre ha sido cambiado en los tres encuentros de 2026 fruto de las molestias, pues en las semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic Club, donde también anotó un doblete, fue sustituido en el 65'.

Precaución en la Copa

Según el mencionado programa, el 11 azulgrana, con el que el Barça no ha perdido aún con él de titular, continúa renqueante, por lo que presumiblemente descansará en el partido de octavos de final de la Copa del Rey contra el Racing, que se disputa este jueves a las 21 horas.

Flick, que combinará la presencia de titulares con futbolistas menos habituales, optará por Rashford para relevar a Raphinha. El jugador inglés, que ha perdido protagonismo con el regreso triunfal del brasileño, tendrá una nueva oportunidad para convencer a la directiva del club catalán de acometer su traspaso el próximo verano y, así, cumplir su deseo de continuar en Barcelona.