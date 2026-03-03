Raphinha: "Jugando así tendremos un final de temporada espectacular"

Desolación entre el vestuario del Barça al término del partido en el Spotify Camp Nou. El equipo cuajó un partidazo, lo dio todo, se vació, cuajó una actuación soberbia, pero murió en la orilla. Costó dos lesiones (Koundé y Balde), costó ver a futbolistas extenuados. Pero lo que se llevó el público, el socio, el culé, valió mucho más que todo eso. El vestuario azulgrana regaló a su gente una lección de pundonor muy valiosa para todo lo que está por venir.

3-0 e hizo méritos el equipo barcelonista para completar la remontada y forzar la prórroga, pero finalmente no hubo premio. Y el Atlético del Cholo, con un planteamiento muy pobre, acabó beneficiándose de su gran encuentro en Madrid. Tras el duelo, destrozado física y psicológicamente, Raphinha atendió a los medios de comunicación.

Orgullo en el vestuario

"Sabíamos que sería un partido bastante complicado. Remontar un 4-0 no es fácil. Salgo orgulloso del equipo. Queríamos estar en la final y con el partido que hemos jugado creo que lo merecíamos, pero hay que respetar lo que ha hecho el Atlético, un gran equipo. Han defendido lo suyo y lo han hecho muy bien", valoraba el de Porto Alegre.

Raphinha ante el Atlético / SPORT.es

"Hemos dado todo. Podríamos haber hecho mejor el primer partido, pero no hay que poner excusas. Pasó lo que pasó. Nos tocaba dar lo mejor y lo hemos hecho muy bien. Con nuestra gente es más fácil. Nos faltó un poco más, pero salgo bastante orgulloso y con más cosas positivas que negativas del partido. Si hacemos lo que hemos hecho en este partido, tendremos un final de temporada espectacular".

Bernal, orgulloso

También habló Marc Bernal: "El equipo lo ha dado todo y debo dar las gracias a la afición. Hemos jugado bastante bien, nos ha faltado un gol solo. Bastante agridulce. En la parte personal contento. Por los goles contento, una pena no haber dado el pase a la final. Con esta mentalidad y hambre podemos conseguir grandes cosas".

"Vamos a ir a por todas como hoy, tanto en la Champions como en la Liga", añadía Bernal.