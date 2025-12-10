Raphinha es intrasferible

Capitán, admirado y respetado por el cuerpo técnico y el vestuario, ídolo del barcelonismo, Raphinha se ha ganado a pulso todos los elogios y el estatus adquirido en el Barça de la reconstrucción, donde ha encontrado en Hansi Flick a un mentor y un aliado futbolístico.

Y, como consecuencia de todo ello, es que el polivalente atacante gaucho, que cumple su cuarta temporada en blaugrana, ha pasado de estar en la posible lista de futbolistas para hacer caja en sus primeros años a ser, ahora mismo, innegociable.

Con los 58 millones de euros que costó su fichaje amortizados deportivamente, renovado hasta 2028 en un movimiento inteligente de la dirección deportiva, Raphinha ha alcanzado la madurez futbolística allí donde siempre deseó jugar. Es feliz en el club y en la ciudad, donde su familia está plenamente integrada.

Está centrado, en cuerpo y alma, en lograr sus dos grandes objetivos para esta temporada, que pueden marcar, en positivo, su carrera para siempre: ganar su primera Champions League y, luego, buscar el ‘Hexa’ con Brasil en el Mundial 2026, donde Carlo Ancelotti también le reserva un papel protagonista en su sistema táctico.

Al margen de cómo termine un curso que aún ni ha completado su primer semestre, es seguro que Raphinha, tras su segunda Copa del Mundo en la que actuará como jugador del Barça, seguirá la próxima temporada en Barcelona. Se siente valorado y querido. No hay canto de sirena alguno que le haga cambiar de opinión, para alegría de Hansi Flick, Deco y Joan Laporta.

Donde sí puede haber algún tipo de cambio en los próximos meses es en el equipo profesional que lo asesora en el extracampo. Como es sabido, cuando Deco asumió la dirección deportiva dejó de ser su representante. Y, desde entonces, el gaucho no se ha comprometido con ninguno de los grandes nombres del mercado internacional.

Quien ha llamado a su puerta lo ha recibido cordialmente en Barcelona, ha escuchado sus ofertas y ha entablado conversaciones en un grado de formalidad mayor o menor según el caso. Al final, la respuesta ha sido la misma: ha optado por mantenerse trabajando en su círculo familiar, donde su esposa Natalia juega un papel clave, y contratando apoyos externos puntuales cuando los ha necesitado, como en el momento de su primera renovación en Can Barça.

Grandes agencias de representación siguen interesadas en tener a Raphinha en su agenda. No está descartado que pueda haber novedades. De momento, el futbolista está viendo cómo sus contratos de publicidad aumentan, principalmente en su país y de cara a 2026, porque un Mundial en Brasil tiene un impacto económico enorme, con las grandes marcas asociándose a sus internacionales.

Y la expansión de la ‘marca Raphinha’ también va asociada a la de su esposa, una exitosa influencer que ya tiene 1,3 millones de seguidores en Instagram, con varias marcas publicitarias queriendo contratar sus servicios.