Raphinha (29 años) sobre su infancia: "Perdí muchos amigos en el crimen… amigos que jugaban diez veces mejor que yo"

La historia de Raphinha es la de un niño que creció en Restinga, un barrio humilde de Porto Alegre donde las tentaciones del camino fácil estaban siempre presentes.

Aunque insiste en que en su casa nunca faltó comida, admite que él sí pasó momentos de verdadera necesidad. "Después del entrenamiento me paraba en la calle y le pedía a la gente que me comprara algo para comer. Algunas personas me ayudaban, otras me llamaban vagabundo sin rodeos", explica con detalle en una entrevista a 'UOL Esporte', donde revela también algunos duros episodios de su infancia y adolescencia.

Entre los 12 y los 14 años, podía pasar 8 o 9 horas sin comer, esperando el autobús que lo llevaría de vuelta a casa.

Restinga: un entorno donde era fácil perderse

El extremo azulgrana creció rodeado de crimen, narcotráfico y oportunidades que prometían dinero rápido. "Para alguien nacido en el barrio como yo, es difícil mantenerse centrado", explica.

Muchos de sus amigos, incluso algunos con más talento futbolístico que él, terminaron atrapados en el mundo delictivo. "Perdí muchos amigos en el crimen… amigos que jugaban diez veces mejor que yo", lamenta. Su entorno, asegura, fue una prueba constante: "Nunca me desvié. Caminé junto a la gente que se estaba perdiendo".

Raphinha, en su etapa en el Leeds / Peter Powell / POOL / EFE

Para intentar lograr su sueño de convertirse en futbolista profesional, Raphinha tuvo que viajar largas distancias para entrenar, a veces sin dinero suficiente para comer. Pero nunca dudó de su objetivo.

"Lograr este objetivo dejando un barrio es un gran sacrificio. Pero mi ambición era aún mayor", afirma. Para él, la verdadera magia no está en su juego, sino en su capacidad para mantenerse firme: "Si hoy hablan de mi ‘magia’ en el fútbol, digo… esta es la verdadera magia".

La música y la familia, sus dos pilares

En medio de la dureza, la música se convirtió en su refugio. "Es mi medicina relajante. Me acompaña antes de entrenar y antes de los partidos", explica. También destaca el papel de su familia, que lo mantuvo alejado de las malas influencias y lo obligó a seguir estudiando. "Fue gracias a mi familia que nunca abandoné la escuela e ignoré las oportunidades de tomar el camino equivocado".

Raphinha, el capitán firmó un inicio liguero espectacular / Manuel Bruque

Tras brillar en el Rennes y en el Leeds United, el Barça apostó por él y tras 4 temporadas en el club ya se ha convertido en el primer capitán del equipo. Raphinha no dudó: "Mis ídolos jugaban en el Barcelona. Tenía el sueño de venir aquí y no escatimé esfuerzos para lograrlo".