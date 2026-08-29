Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calendario Champions 2026/27Calendario Barcelona ChampionsCalendario Real Madrid ChampionsCalendario Atlético ChampionsClasificación GP de AragónOperación salida BarçaJulián ÁlvarezBisiwuHarry KaneEtapa 8 Vuelta a EspañaClasificación general Vuelta a España hoyUTMB DirectoSabahMercado FichajesMadre Lamine YamalRafa Nadal negociosIker CasillasSierra de SeguraCamionero Estados UnidosFichajes BarçaFichajes Real MadridPS Plus septiembreOutdoor
instagramlinkedin

FAMOSOS

Raphinha (29 años) sobre su infancia: "Perdí muchos amigos en el crimen… amigos que jugaban diez veces mejor que yo"

El extremo del Barça recuerda los años más duros de su vida, marcados por la pobreza, el crimen y la determinación que lo llevó a convertirse en futbolista profesional

Raphinha, capitán del FC Barcelona

Raphinha, capitán del FC Barcelona / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mariona Carol

Mariona Carol

La historia de Raphinha es la de un niño que creció en Restinga, un barrio humilde de Porto Alegre donde las tentaciones del camino fácil estaban siempre presentes.

Aunque insiste en que en su casa nunca faltó comida, admite que él sí pasó momentos de verdadera necesidad. "Después del entrenamiento me paraba en la calle y le pedía a la gente que me comprara algo para comer. Algunas personas me ayudaban, otras me llamaban vagabundo sin rodeos", explica con detalle en una entrevista a 'UOL Esporte', donde revela también algunos duros episodios de su infancia y adolescencia.

Entre los 12 y los 14 años, podía pasar 8 o 9 horas sin comer, esperando el autobús que lo llevaría de vuelta a casa.

Restinga: un entorno donde era fácil perderse

El extremo azulgrana creció rodeado de crimen, narcotráfico y oportunidades que prometían dinero rápido. "Para alguien nacido en el barrio como yo, es difícil mantenerse centrado", explica.

Muchos de sus amigos, incluso algunos con más talento futbolístico que él, terminaron atrapados en el mundo delictivo. "Perdí muchos amigos en el crimen… amigos que jugaban diez veces mejor que yo", lamenta. Su entorno, asegura, fue una prueba constante: "Nunca me desvié. Caminé junto a la gente que se estaba perdiendo".

Raphinha, en su etapa en el Leeds

Raphinha, en su etapa en el Leeds / Peter Powell / POOL / EFE

Para intentar lograr su sueño de convertirse en futbolista profesional, Raphinha tuvo que viajar largas distancias para entrenar, a veces sin dinero suficiente para comer. Pero nunca dudó de su objetivo.

"Lograr este objetivo dejando un barrio es un gran sacrificio. Pero mi ambición era aún mayor", afirma. Para él, la verdadera magia no está en su juego, sino en su capacidad para mantenerse firme: "Si hoy hablan de mi ‘magia’ en el fútbol, digo… esta es la verdadera magia".

La música y la familia, sus dos pilares

En medio de la dureza, la música se convirtió en su refugio. "Es mi medicina relajante. Me acompaña antes de entrenar y antes de los partidos", explica. También destaca el papel de su familia, que lo mantuvo alejado de las malas influencias y lo obligó a seguir estudiando. "Fue gracias a mi familia que nunca abandoné la escuela e ignoré las oportunidades de tomar el camino equivocado".

Noticias relacionadas y más

Raphinha, el capitán firmó un inicio liguero espectacular

Raphinha, el capitán firmó un inicio liguero espectacular / Manuel Bruque

Tras brillar en el Rennes y en el Leeds United, el Barça apostó por él y tras 4 temporadas en el club ya se ha convertido en el primer capitán del equipo. Raphinha no dudó: "Mis ídolos jugaban en el Barcelona. Tenía el sueño de venir aquí y no escatimé esfuerzos para lograrlo".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El vestuario del Athletic se planta en Barcelona
  2. El Barça lo tiene claro con Hamza Abdelkarim: ficha de filial y mejora salarial
  3. Lamine Yamal (19 años): 'Mi barrio, Rocafonda, es todo porque lo tengo todo ahí. Mi padre, mi abuela, mis amigos... De allí han sido mis valores y mi educación
  4. ¿Está Florentino Pérez detrás de la negativa del Atlético de vender a Julián Álvarez al Barça?
  5. El 'Baby Barça' de Flick sigue haciendo historia: el once más joven en el Camp Nou
  6. El motivo extradeportivo por el que Julián no acepta la oferta del Arsenal
  7. Las dos opciones para Julián Álvarez tras el último 'no' del Atlético de Madrid al Barça
  8. Flick se rinde a Espart: 'Me sorprende que juegue así de lateral izquierdo

El calendario del Barcelona en la Champions League 2026/27: partidos y fechas

El calendario del Barcelona en la Champions League 2026/27: partidos y fechas

Raphinha (29 años) sobre su infancia: "Perdí muchos amigos en el crimen… amigos que jugaban diez veces mejor que yo"

Raphinha (29 años) sobre su infancia: "Perdí muchos amigos en el crimen… amigos que jugaban diez veces mejor que yo"

¡Definido el calendario de la Champions League 2026/27! Estas son las fechas y los horarios de todos los partidos de la fase liga

¡Definido el calendario de la Champions League 2026/27! Estas son las fechas y los horarios de todos los partidos de la fase liga

Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del sábado 29 de agosto de 2026

Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del sábado 29 de agosto de 2026

El calendario del Atlético de Madrid en la Champions League 2026/27: partidos y fechas

El calendario del Atlético de Madrid en la Champions League 2026/27: partidos y fechas

El calendario del Real Madrid en la Champions League 2026/27: partidos y fechas

El calendario del Real Madrid en la Champions League 2026/27: partidos y fechas

Mourinho: "No puedes dar el Balón de Oro por ganar la Champions o el Mundial"

Mourinho: "No puedes dar el Balón de Oro por ganar la Champions o el Mundial"

Mourinho: "No puedes dar el Balón de Oro por ganar la Champions o el Mundial"