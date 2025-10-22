Raphinha huele a Clásico

Buenas noticias de cara al Clásico: Raphinha ha podido trabajar durante una parte del entrenamiento con el grupo y todo parece indicar que podrá ayudar al equipo en su visita al Santiago Bernabéu. El brasileño tenía marcada la fecha a fuego y lo ha puesto todo de su parte para poder dar una alegría a Hansi Flick, que necesita al jugador como el agua para recuperar a un titular indiscutible del equipo.

Hansi Flick da órdenes en el partido ante el Olympiakos / Dani Barbeito

La sesión estaba prevista para este miércoles por la mañana y los primeros en saltar al césped fueron los jugadores que ayer tuvieron minutos ante el Olympiacos. Sin embargo, lo hicieron para realizar un trabajo de recuperación y muchos de ellos durante poco tiempo. Descansar también forma parte del entrenamiento.

Tras unos días marcados por la incertidumbre porque el jugador no acababa de solucionar sus problemas en el bíceps femoral del muslo derecho, Raphinha volvió a saltar al césped para unirse a sus compañeros, aunque con menos de los habituales por el encuentro de Champions. Su último encuentro fue en el campo del Oviedo, donde fue sustituido. Al día siguiente llegó el comunicado médico desde el Barça.

El brasileño tiene entre ceja y ceja viajar con el equipo a Madrid, pero no solo para estar, como uno de los capitanes que es, animándoles, sino para participar activamente en el duelo ante los blancos. Tener más o menos minutos dependerá ya de cómo evolucione esta semana y, claro, de Hansi Flick.

Christensen sigue al margen

Por otro lado, Lewandowski se quedó en el gimnasio y ya trota, mientras que Ferran Torres, tras recibir el alta médica y no jugar ni un minuto ante Olympiacos, también trabajó con un grupo en el que volvieron a repetir los canteranos Juan Hernández y Xavi Espart. De hecho, el agente de éste último visitó también la Ciutat Esportiva para reunirse con Enric Masip, aunque de nada serio porque renovó el pasado verano hasta 2028.

Tampoco Christensen saltó al césped este miércoles. El danés fue baja por una indisposición grastrointensital de la que parece aún no se ha recuperado.