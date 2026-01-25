Raphinha: "Hemos flipado con el gol de Lamine"

No fue el mejor partido del Barça pero en el vestuario barcelonista prefirieron quedarse con los aspectos positivos del encuentro y con el 3-0 final ante un Oviedo respondón a lo largo de los primeros 45 minutos. Raphinha valoró el triunfo de esta manera en DZN: "Sabíamos que sería un partido difícil ya que ellos intentaban jugar y presionar y no tuvimos nuestra mejor versión en la primera mitad pero en el segundo tiempo mejoramos el juego y fuimos felices con los goles".

En la misma línea Cubarsí se quedaba con lo positivo del triunfo: "Creo que fue una buena victoria y hemos hecho un buen partido. en la primera parte hemos realizado un buen trabajo atrás y en la segunda mitad ha sido clave elevar el ritmo de juego".

Cubarsí, Raphinha y Casadó destacaron ante el Oviedo / Gorka Urresola

Marc Casadó volvió a ser titular y remarcó la importancia del triunfo: "El Oviedo salió valiente y creo que hemos circulado bien el balón pero nos faltaba agresividad en los últimos metros. en la segunda mitad lo hemos solventado con los dos goles tras dos buenas presiones se ha notado nuestra intensidad"

Raphinha insistió en que este es uno de los aspectos diferenciales del Barça de Flick: "Nuestra idea es presionar arriba y recuperar. En mi gol es una pena lo que le pasó al central pero yo tras marcar fui feliz. Es un gol diferente a los que normalmente marco y también va bien cambiar un poco para despistar a los porteros".

El de Raphinha fue un golazo pero el brasileño reconoció que el mejor gol de la tarde lo anotó Lamine Yamal: "Ha sido un golazo espectacular, estaba en el banquillo y todos hemos flipado con el gol".

Lamine Yamal fue de menos a más contra el Oviedo / Gorka Urresola

Si alguien conoce a Lamine es Cubarsí que juega con el de rocafonda desde que eran alevines. Es por ello que el central de Estanyol remarca la calidad de los goles de su compañero de generación: "Sus goles son siempre espectaculares aunque este es uno de los más espectaculares de los que ha marcado".

En este sentido Casadó, muy simpático en la entrevista en el canal de Youtube del Barça, confesó que " le he dado un par de collejas a Lamine, ni en los entrenos nunca le vi marcar un gol de chilena"

Casadó también bromeó con los compañeros de DZN hablando sobre la granizada que cayó en el tramo final del encuentro: "Le dije al árbitro que pitara ya porqué las piedras que caían dolían al impactar en la cabeza y estaba ya un poco cagado". Cuando le mostraron como se mojó en esos momentos Joan Laporta , Casadó afirmó con una sonrisa: "El presi ha aguantado como un campeón".

Raphinha marcó un golazo contra el Oviedo / Gorka Urresola

No estaba tan de buen humor Raphinha cuando Rafa Escrig le preguntó si estaba al mismo nivel del pasado curso: "Crees que ha cambiado algo? Yo hago el mismo trabajo que en la pasada temporada" Muy serio el brasileño añadió que "nunca me conformaré con lo que rindo, siempre busco una mejor versión". Respecto a cuestiones personales Casadó volvió a insistir en su filosofía: "Todos los minutos que pueda tener con este escudo los voy a provechar y voy a defender a muerte esta camiseta".

Noticias relacionadas

Otro que está feliz de estar en el Barça es Cubarsí que resumió así su manera de ver las cosas: "Estoy muy contento con el míster y él tiene plena confianza en mí". Se hablará poco de ello pero ante el Oviedo Cubarsí jugó un partido de 10.