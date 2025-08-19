Raphinha: "Con todo lo que he vivido, estar en la gala del Balón de Oro ya es una victoria"

Raphinha es uno de los cuatro jugadores del FC Barcelona que opta a ganar el Balón de Oro en la gala de 'France Football' que se celebrará el próximo lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París. El extremo brasileño completó una temporada pasada espectacular: sus 34 goles y 25 asistencias fueron muy importantes para que el equipo de Flick se proclamara campeón de Liga, Copa y Supercopa de España y llegara hasta las semifinales de la Champions League.

El futbolista blaugrana ha reconocido en una entrevista concedida a 'France Football', cuyo avance ha sido publicado este martes en la cuenta del Ballon d'Or en 'X', que para él "ya es una victoria estar entre los nominados al premio". "Con todo lo que he vivido en mi carrera profesional, estar en la gala para mí ya es una victoria. Uno de mis mayores triunfos en mi carrera", ha considerado Raphinha.

El atacante de Porto Alegre ha asegurado que, para él, ser considerado el mejor del mundo no es una meta. "Mi objetivo es ser mejor que ayer, ser mejor que la temporada pasada. Voy a darlo todo para ser todavía mejor", ha insistido un Raphinha que desde que llegó al Barça ha dejado muy claro que es muy ambicioso y siempre piensa en crecer futbolísticamente para ayudar al equipo.

De hecho, el '11' solo necesitó siete minutos en el primer partido oficial de la campaña 2025/26 para ver portería y confirmar sobre el terreno de juego que no tiene ninguna intención de ser un 'one season wonder'. Lamine Yamal le puso un centro muy preciso y, con un remate de cabeza desde el segundo palo, inauguró su cuenta particular en el presente curso.