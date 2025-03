Raphinha: "Hablé con mi mujer y le dije: 'Si Flick es justo, me amará en una semana'"

Raphinha, jugador del FC Barcelona, se encontró con Romario durante la concentración de la selección de Brasil en las horas previas al encuentro que la seleçao jugó contra Colombia con gol y asistencia del azulgrana. Durante esta cita con el ex jugador azulgrana, Raphinha relató cómo vivió el pasado verano cuando su continuidad estaba en entredicho y ahora, meses después, se ha convertido con la camiseta azulgrana como aspirante al Balón de Oro. Su temporada es para enmarcar al lograr 31 goles y 19 asistencias en los 47 partidos que ha disputado defendiendo a Brasil y al Barça. "Estaba pensando en irme del Barcelona después de la Copa América porque no estaba cómodo psicológicamente hasta que me llamó Flick", indicó.

"Esta etapa fue muy turbulenta", agregó. "Cada día hay noticias de que me voy a uno u otro equipo".

Raphinha, con Romario durante la entrevista / instagram

Reconoció que durante el año pasado "las cosas no salieron como debían, tuve una temporada menos de la esperada y veía gente que me pedía que me fuera y todos los días había noticias de mi salida".

Punto de inflexión

Admitió que "pensé seriamente en irme. Flick me llamó y me pidió que fuera al entrenamiento antes de tomar una decisión, porque quería hablar conmigo y contaba conmigo. Este fue un punto de inflexión en mi decisión de quedarme".

Sin embargo, hubo un momento en el que todo cambió: "Hablé con mi esposa y le dije: 'Si este hombre es justo y ve el esfuerzo en el entrenamiento, haré que me ame en una semana y no se arrepentirá' y creo que tenía razón".

Raphinha no fue amonestado contra Colombia y jugará el martes el Argentina-Brasil / EFE

Cuidarse

El jugador azulgrana comenta también diversos episodios de su carrera, momentos de una juventud movida en comparación con una madurez en la que intenta transmitir mensajes a los más jóvenes: "En mi carrera he visto ambas caras de la moneda. Pasé por un período en el que nunca me cuidé, luego vi lo contrario, un gran cuidado. Ahora, estoy del lado que se preocupa mucho. Vi lo que significaba no cuidarme y cuando comencé a cuidarme, comprendí la importancia de cuidar mi cuerpo. Al final esta es mi profesión".

En su madurez, "intento transmitir esta idea a los niños como Lamine, Pedri, Gavi. El autocuidado no es ninguna broma, especialmente en el fútbol moderno, que es tan exigente. Temporadas de 70 partidos. Tienes que cuidar tu cuerpo, evitar lesiones, cuidar el sueño, la alimentación… ese es tu trabajo. Si no cuidas tu herramienta más importante en este trabajo, que es tu cuerpo, las cosas no saldrán como esperabas. Me di cuenta de esto muy pronto, creo que cuando estaba en Francia, y me ayudó mucho".

Cubarsí elogió la gran temporada de Raphinha / Valentí Enrich

Con Flick, Raphinha ha tenido que adaptarse a un nuevo rol sobre el terreno de juego: "Personalmente prefiero estar en el campo, independientemente de la posición. Intento adaptarme a cualquier rol siempre y cuando ayude al equipo".

Todo empezó a inicio de temporada con Flick: "Al principio de la temporada pasada, no tenía ese pensamiento. Simplemente me estaba concentrando en jugar en mi posición. Pensé que si no jugaba allí, no podría jugar, pero abrí mi mente a nuevos desafíos".

Y gregaó que "no digo adaptarse, digo readaptarse. Al principio de mi carrera jugué por la izquierda, luego pasé a la derecha y me encantó. Pero me di cuenta de que el reajuste era importante para mi carrera".

Raphinha, jugador del Barcelona e internacional con Brasil; frente a Nico Williams. / EFE

En este repaso a su carrera, Raphinha admite el mal perder: "Soy alguien que odia perder. No me gusta perder, ni en el fútbol, ni en los videojuegos, ni en casa. No lo sé, es solo un mal presentimiento que tengo y eso es lo que me llevó a donde estoy. El deseo de desarrollarse, el deseo de ganar... de alguna manera, cualquiera que llega nuevo lo nota".

Admite que "el aspecto mental es aún más importante que cuidar sólo el cuerpo. Si tu cabeza no está bien, tu cuerpo no responderá adecuadamente. A mitad de la temporada pasada, después de mi lesión, intensifiqué mi trabajo con el psicólogo, y todo eso me ayudó mucho, y me hizo entender mi lugar no sólo en el fútbol, sino en la vida, como hombre, como padre y como esposo".

Como candidato al Balón de oro

Raphinha es uno de los candidatos al Balón de oro aunque para él, no se trata de una prioridad: "Honestamente, el Balón de Oro no es un objetivo personal. Mis objetivos son marcar goles, dar asistencias y ganar títulos con el Barcelona y la selección. Cuando las cosas van bien en el club y en el país, los individuos naturalmente brillan"

Indica que "el hecho de que me hayan nominado al Balón de Oro es una victoria en sí misma, después de todo lo que he pasado en mi carrera. Sólo estar allí es una victoria. Intento no centrarme en eso, me centro en el fútbol. Partido tras partido, entrenamiento tras entrenamiento".