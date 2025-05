Raphinha habla de la vuelta de Neymar a Barça

Sin duda, uno de los nombres de la temporada del FC Barcelona es el de Raphinha. El delantero brasileño ha mostrado su mejor versión y ha catapultado al equipo blaugrana hasta acariciar el título de Liga -que se puede materializar esta misma semana-, además de ganar la Copa y la Supercopa de España frente al Real Madrid. Su rendimiento individual, además del ya mencionado colectivo, le sitúan como uno de los principales candidatos para ganar el Balón de Oro.

"No pienso en el Balón de Oro, no es un objetivo que me haya marcado. Pero si lo gano, será gracias a mi trabajo por el club y mi país. Sin embargo, mi objetivo es ganar títulos con el equipo. Los premios individuales vienen después, y si no, no pasa nada. Mucha gente me envía memes con el Balón de Oro, pero no me importa. Mi objetivo es ganar títulos y dar lo mejor de mí por el equipo en el que juego", expresaba el '11' culé en unas declaraciones que recogía @BarcaUniversal en 'X'.

Una de las personas que más influencia ha tenido en este renacimiento de Raphinha ha sido, por supuesto, Hansi Flick, de quien el brasileño se deshace en elogios. "Me quedé en el Barça por Flick. Me dijo que iba a ser importante en sus planes. Es alguien que se preocupa por los jugadores. Quienes no juegan se enfadan, pero él tampoco quiere dejar a nadie fuera. Quiere formar un gran equipo de trabajo. Su lado humano, su preocupación, su imparcialidad... Quiere ganar con confianza", comentaba.

No únicamente ha sido importante Raphinha en el terreno de juego, también lo ha sido lejos del verde, como uno de los grandes jefes del vestuario. "Siempre digo que ser líder no significa solo llevar el brazalete. Ser elegido capitán me hizo muy feliz, porque era mi sueño jugar aquí, vestir esta camiseta, y llevar el brazalete de capitán lo hizo mucho más especial", aseguró.

El hipotético regreso de Neymar

Otro de los nombres propios de los que habló Raphinha fue de Neymar Jr., uno de sus ídolos y con quien compartió vestuario en la selección brasileña. No obstante, los dos delanteros también estuvieron cerca de vestir juntos la camiseta del Barça.

El exblaugrana siempre ha deseado regresar a la capital catalana desde que puso rumbo al Paris Saint-Germain en verano de 2017. Lo ha intentado por activa y por pasiva, pero nunca ha logrado luz verde a esta operación.

"Se habló mucho de la vuelta de Neymar al Barça. Le dije: 'Vamos, sabes que el club te quiere, la afición te quiere y a todos les encantaría tenerte de vuelta'. Pero al final, no dependía ni de mí ni de él", confesaba Raphinha sobre sus conversaciones con el actual futbolista del Santos.

Un camino, el de regresar a su país natal, que el propio Raphinha no descarta para hacerlo en algún momento de su carrera futbolística: "Pienso en jugar en la liga brasileña algún día", dijo. Por el momento, está totalmente centrado en el Barça y no piensa en otro color que no sea el blaugrana.