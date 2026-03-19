Raphinha habla sin filtros: "Si gano la Champions con el Barça..."

Raphinha llegó al FC Barcelona en el verano de 2022 procedente del Leeds United tras destacar en la Premier League. Desde entonces, el extremo brasileño se ha consolidado como una pieza importante en el conjunto azulgrana.

El futbolista participó en el formato de DAZN 'Preguntas en pelotas', donde fue preguntado sobre su carrera, su entorno y sus aspiraciones. En un momento dado, tuvo que señalar qué equipos le gustaría ver en las finales de la UEFA Champions League y de la Copa Mundial de Fútbol, dejando varias respuestas que no pasaron desapercibidas.

Raphinha no dudó en mostrar confianza en el FC Barcelona y desveló cuál sería su escenario ideal: "Yo pongo al Barça porque seguro que estaremos ahí. Lo espero". Sobre el posible rival en esa final soñada, el brasileño también se mojó: "El París. El Barça contra el Paris Saint Germain".

En cuanto al Mundial, el atacante imaginó un enfrentamiento muy especial a nivel emocional: "En la final del Mundial me encantaría ver a Brasil y España. Sería gracioso. Tengo el corazón dividido".

El jugador fue claro al explicar cómo gestionaría esa situación en caso de producirse: "Si vamos los dos clubes a la final, yo tengo que defender el mío y haré todo para ganar por mi país, pero también estaré contento por mis compañeros".

Compromiso total de Raphinha con el Barça / Valentí Enrich

Además, Raphinha también fue preguntado por una de las celebraciones más recordadas de su carrera, que protagonizó durante su etapa en el Leeds United. En aquel momento, tras lograr la permanencia, el brasileño lo celebró arrodillado sobre el césped, convirtiéndose en una imagen icónica de su paso por el club inglés.

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En caso de conquistar la Champions o el Mundial, el futbolista azulgrana aseguró que lo celebraría de la misma manera: "Si gano la Champions con el Barça, lo haré en Budapest y en el Camp Nou. Si gano el Mundial con Brasil, también lo haré porque es una forma también de agradecimiento al fútbol y al campo, que es nuestro lugar sagrado".