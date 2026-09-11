Raphinha, un goleador de impacto mundial: por delante de Mbappé y Haaland

El arranque de temporada de Raphinha ha entrado directamente en la historia: ha marcado en los cinco primeros partidos de la temporada, un registro inédito en la historia del Barça.

En temporadas anteriores, dos delanteros habían logrado marcar en las cinco primeras jornadas de Liga (César Rodríguez, en la 1950/51, y Zlatan Ibrahimovic, en la 2009/10): Raphinha todavía lleva cuatro jornadas de Liga porque el quinto encuentro del Barça ha sido de Champions.

Ha marcado en todos los partidos disputados por el Barça. Hizo dos ante el Elche, uno contra el Athletic Club, otros dos frente al Rayo Vallecano y uno en Mestalla ante el Valencia. Después trasladó la racha a Europa con un doblete en el 5-1 contra el Feyenoord, encuentro en el que la UEFA le eligió además Jugador del Partido.

El brasileño ha arrancado la temporada a un nivel muy superior a las anteriores, añadiendo además unas cifras de goles nunca antes vistas en su carrera. Sus números le permiten compararse ya no solo con los mejores delanteros de LaLiga, sino con algunos de los grandes artilleros de Europa y del mundo.

Ocho goles en los cinco primeros partidos oficiales del Barça; seis en LaLiga y otros dos en el estreno de la Champions League frente al Feyenoord. En total, aproximadamente 390 minutos sobre el césped, lo que deja una media de un gol cada 49 minutos.

Una secuencia que también le ha permitido entrar en la historia del club. Hasta ahora, ningún futbolista del Barça había conseguido marcar en los cinco primeros encuentros de una temporada repartidos entre diferentes competiciones. Antes del duelo europeo, Raphinha ya se había convertido en el sexto azulgrana que veía portería en las cuatro primeras jornadas de Liga, siguiendo los pasos de nombres como Kubala, César, Ibrahimovic, Cesc Fàbregas o Messi.

Por delante de Mbappé

En Liga, la superioridad estadística es todavía más evidente. Raphinha suma seis goles y una asistencia en 319 minutos. Es el actual Pichichi y ha marcado él solo más de un tercio de los 17 tantos conseguidos por el Barça en las cuatro primeras jornadas.

Pero la comparación va más allá del campeonato español. A día de hoy, nadie ha marcado más goles que Raphinha en las cinco grandes ligas europeas. El brasileño encabeza la clasificación con seis tantos, por delante de Donyell Malen, de la Roma, y Sergio Camello, del Rayo, que llevan cinco. Kylian Mbappé, Fermín López y Lamine Yamal aparecen con cuatro en el campeonato español.

Si añadimos la Champions, Raphinha alcanza los ocho goles oficiales, mientras que Mbappé suma cinco después de añadir al Real Madrid-Inter su primer tanto europeo del curso. El francés, por tanto, también ha empezado marcando, pero la diferencia respecto al brasileño es ya de tres goles.

Otro de los grandes referentes mundiales, Erling Haaland, ha comenzado igualmente con fuerza. El delantero del Manchester City lleva cinco goles esta temporada después de firmar los dos tantos de su equipo frente al Porto en Champions; un registro excelente que, de momento, también queda por debajo del de Raphinha.

Y si la mirada se amplía más allá de Europa, aparece otro nombre con números importantes: Ivan Toney. El delantero del Al Ahli suma ocho goles en las seis primeras jornadas de la liga saudí. Iguala, por tanto, el número de tantos de Raphinha, aunque ha necesitado un partido más y 515 minutos de competición liguera.

Las comparaciones internacionales, en cualquier caso, exigen prudencia. No todos los campeonatos comenzaron al mismo tiempo y hay jugadores de ligas menores europeas que acumulan más encuentros porque han tenido que disputar rondas previas de competiciones continentales. Por eso, más que hablar de una clasificación mundial absoluta, el dato más significativo está en el ritmo de producción del brasileño.

Raphinha y Lamine Lamal celebran uno de sus goles en la temporada 2026/27 / Europa Press

Siete de los ocho, sin penalti

Raphinha no necesita apenas tiempo para marcar. Sus ocho goles han llegado en cinco encuentros y solo uno ha sido de penalti. En Liga figura con seis tantos en 319 minutos, una frecuencia de un gol aproximadamente cada 53 minutos. Al incorporar los dos de Champions, esa media baja hasta los 49.

La temporada apenas acaba de empezar y mantener un promedio semejante durante meses parece casi imposible. Pero después de cinco partidos la realidad es incontestable: Raphinha lleva ocho goles, marca uno cada 49 minutos y, ahora mismo, está anotando a un ritmo superior al de Mbappé, Haaland y prácticamente cualquiera de los grandes delanteros de las principales ligas europeas.