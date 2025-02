Los secretos de la relación Raphinha-Flick en el Barça

Uno de los grandes méritos de Hansi Flick en su primera temporada en el FC Barcelona está siendo su capacidad para exprimir al máximo a la mayoría de futbolistas de la plantilla blaugrana. El entrenador alemán ha impulsado el rendimiento de jugadores como Iñigo Martínez, Robert Lewandowski o Jules Koundé. Si hay alguien que se ha beneficiado enormemente de la llegada del teutón, sin embargo, ha sido Raphinha. El brasileño está completando una campaña espectacular y afronta el tramo decisivo como uno de los líderes del equipo.

En una entrevista en ‘France Football’, el extremo ha reconocido que la llegada al banquillo de Flick le ha “permitido trabajar con total serenidad para alcanzar el mejor nivel”. “Cuando se oficializó su llegada, me llamó y me dijo que era uno de los jugadores con los que contaba, sin conocerme ni haberme visto entrenar. Esto fue muy importante en mi decisión de quedarme. Sabía que sería importante para el equipo”, ha reflexionado un Raphinha que ha trabajado mucho el aspecto mental para “recuperar la calma y la confianza necesaria para hacer bien las cosas”.

El atacante culé también se ha mostrado agradecido con Xavi Hernández a pesar de que con el egarense no logró tener tanta continuidad. “Aunque hubo muchos rumores sobre mi salida la temporada pasada, él no paraba de decirme que contaba conmigo. Si él no hubiera sido el entrenador del Barça, yo no llevaría esta camiseta que siempre he soñado llevar. Xavi estaba convencido de que con trabajo duro me convertiría en un futbolista importante”, ha apuntado.

El hecho de haberse convertido en uno de los capitanes del Barça también ha contribuido en su ‘explosión’. “Un capitán tiene que luchar en el buen sentido de la palabra: por el club, por la camiseta que lleva, por sus compañeros. Tiene que apuntar a la excelencia, ayudar a los jóvenes y a los veteranos y aprender de ellos también. Donde he ido siempre me he intentado asegurar que todo el mundo se sentía bien dentro del grupo”, ha considerado.

El próximo tatuaje de Raphinha

El brasileño, que a nivel personal lucha “para estar entre los mejores jugadores del mundo” porque “teniendo en cuenta de donde vengo y todo lo que he vivido en mi carrera, el simple hecho de estar en la carrera para el Balón de Oro ya sería una gran victoria”, tiene un gran sueño: la Champions League. El máximo título continental, de hecho, es su objetivo hasta el punto de que tiene claro que pronto la llevará en su piel. “¿El próximo tatuaje que me haré de un trofeo que he ganado? ¡La Champions!”, ha deseado.

Raphinha confía también en recortar la distancia de puntos que actualmente separan al Barça del líder de la Liga, el Real Madrid. “El fútbol es impredecible, pueden pasar muchas cosas de aquí al mayo. Hemos hecho buenos partidos esta temporada, sobre todo en la Champions. En la Liga hemos estado un poco peor, pero intentaremos pelear por el trofeo hasta el final”, ha sentenciado.