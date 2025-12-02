Con Raphinha todo es más fácil

Raphinha volvió anoche a la titularidad y lo hizo demostrando desde el primer minuto que su influencia en el juego del Barça es enorme. Su presencia se nota siempre, especialmente en la presión y en su vertical forma de encarar. El brasileño actuó con jerarquía y su regreso devolvió al equipo una chispa que llevaba semanas ausente.

Tras el gol del Atlético de Madrid, su reacción fue inmediata. Lejos de bajar la cabeza, el brasileño presionó y buscó el uno contra uno con determinación. Su recompensa llegó con el gol del empate. Se desmarcó con inteligencia, regateó al portero con una seguridad pasmosa y definió con calma para devolver al Barça al partido. Minutos antes ya había levantado los brazos hacia la grada del Spotify Camp Nou para pedir apoyo en gesto espontáneo que reflejó su confianza en el equipo y en el ambiente que podían generar juntos.

En la segunda parte no estuvo del todo preciso en los metros finales. En el minuto 54 falló una ocasión muy clara que pudo cambiar el marcador y en el 57 dejó un pase al hueco que cruzó el área sin que Lewandowski llegara por centímetros. Aun así, siguió presionando y cada vez que el Barça necesitaba un impulso aparecía él para ofrecer soluciones, ya fuera en forma de desmarque o conducción.

Como Flick dijo antes del partido, su regreso supone mucho más que recuperar a un extremo. Raphinha es un jugador que condiciona al rival y que contagia de energía a los suyos. Se deja el alma en cada jugada y no teme exigir al equipo. Él mismo lo explicó hace unos días al hablar de su rol dentro del vestuario. “Yo siento que estoy siendo un poco pesado, a veces demasiado. Pero creo que presionar es importante. Seguro que dentro del campo mis compañeros a veces se piensan que hablo demasiado. Pero yo voy a exigir a las personas que pueden dar mucho más”.

Ante el Atlético dejó claro que es imprescindible para Flick. No solo por su gol ni por su despliegue físico, sino por el liderazgo que aporta. Su manera de implicarse y su manera de asumir responsabilidad convierten su presencia en un elemento decisivo. Tras el partido, Raphinha volvió a ejercer de líder reuniendo a sus compañeros para pedirles que recorrieran el campo para agradecer el apoyo de la afición y el Barça cerró la noche unido a su gente.

De esta manera, el Barça recupera a un jugador que mejora todo lo que toca y a un competidor que nunca se esconde. Un futbolista que entiende el peso de este club y que actúa en consecuencia cada vez que pisa el campo.