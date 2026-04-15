Raphinha explota con una rajada histórica: "El partido fue un robo"

No jugó por lesión, pero Raphinha asistió al Metropolitano para animar a sus compañeros en el partido ante el Atlético de Madrid. Los de Hansi Flick quedaron eliminados en un partido que no estuvo exento de polémica, con una tarjeta roja directa para Eric García y dos penaltis reclamados por los visitantes.

Tras el partido, el brasileño estalló en zona mixta atendiendo a los medios: "Para mí fue un partido robado. No solo eso sino que creo que el arbitraje tuvo muchos problemas. Es increíble las decisiones que tomaron. El Atlético hizo no sé cuántas faltas y el árbitro no les mostró tarjeta amarilla. Lo que realmente quiero entender es su miedo a que el FC Barcelona llegue a ganar".

"Fue duro, especialmente cuando ves que tienes que poner el triple de esfuerzo para ganar el partido. Entiendo cometer un error en un partido, ¿pero en dos consecutivos", sentenció el pupilo de Flick.

Las palabras en zona mixta del extremo del Barça no fueron el único incidente que protagonizó el futbolista. En unas imágenes captadas por DAZN, se puede observar a Raphinha justo después del partido dirigiéndose a una parte de la afición del Atlético, haciéndoles gestos de que se iban a ir eliminados en la siguiente ronda. "¡Pa' fuera!", exclamó el brasileño.

El Barça se queda eliminado en cuartos de final tras dos partidos marcados por las expulsiones. En la ida fue Pau Cubarsí el que vio la tarjeta roja en la primera parte, mientras que en la vuelta le tocó el turno a Eric García, con una expulsión en el segundo tiempo que dejó al equipo culé con 10 en la recta final.

El conjunto de Hansi Flick tendrá que centrarse ahora en Liga para cerrar un título que tiene encarado, con 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y un Clásico pendiente para el 10 de mayo en el que podría sentenciarlo por completo.

Por lo que respecta a Raphinha, el brasileño continúa con su proceso de recuperación tras caer lesionado en el último parón de selecciones con Brasil. El extremo no ha podido estar disponible en ninguno de los dos partidos de Champions ante el Atlético de Madrid.