Raphinha explica la trifulca en el túnel de vestuarios tras la remontada ante el Benfica: "Me insultaron"

El partido entre Benfica y Barça no solo dejó huella por el épico 4-5 que certificó la clasificación de los culés para los octavos de final de la Champions, sino también por lo que ocurrió fuera del terreno de juego.

Más allá de los goles y la remontada histórica, la tensión se trasladó al túnel de vestuarios, donde se vivieron momentos de máxima crispación entre jugadores de ambos equipos. Según informaron los micrófonos de Movistar, la situación llegó a tal punto que la policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos, mientras se escuchaban gritos y reproches desde ambos bandos.

Uno de los protagonistas del ‘enganchón’ fue Raphinha, quien tras el partido no dudó en dar su versión de los hechos. El brasileño, conocido por su carácter competitivo y apasionado, reconoció lo ocurrido ante los medios: "Soy una persona que respeta a todos. Cuando salí, hubo gente que me insultó. Los devolví. Sé que no se debe hacer, pero al final nos calentamos todos".

El extremo intentó quitarle hierro al asunto, aunque dejó entrever que el conjunto portugués no supo digerir bien una derrota tan dura, especialmente después de haber tenido el marcador a su favor durante gran parte del encuentro. "La parte del Benfica podía haberse contendido. Si me respetan, yo respeto. Es normal en el fútbol después de un final de partido como este", añadió, justificando, en cierto modo, el intercambio de palabras que se produjo tras el pitido final.