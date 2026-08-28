Raphinha ya tiene el espejo en el que mirarse: El Dembélé del PSG

Lo ideal sería que el Barcelona fichara a un delantero centro. Se han ido dos jugadores que la pasada temporada aportaron 39 goles (18 Lewandowski y 21 Ferran) y no será fácil cubrir este vacío. Sin embargo, no es una locura afrontar el asalto a la Champions y a la defensa del trono en la Liga sin un nueve.

Este verano se han incorporado dos extremos más (Adeyemi y Gordon) y ha subido un ariete de la cantera (Hamza). Así pues, el Barça está en pleno proceso para rediseñar un nuevo estilo de juego y poder repetir una historia que tantas veces hemos visto. Sí. En realidad, no se trata de reinventarse sino de readaptarse y emular antiguos referentes. Ya sea en un pasado reciente como el PSG de Luis Enrique que ha ganado dos Champions seguidas sin un nueve o con el Barcelona de Guardiola que durante tantos partidos jugó con siete centrocampistas.

Lamine se va acercando a su mejor nivel / VALENTÍ ENRICH

Así es como es y será el Barça para superar el chasco de quedarse sin Julián Álvarez. No vendrá el argentino, pero hay soluciones. En el fútbol hay muchas más variantes que la de apostar por dos extremos y un rematador.

Sin delantero centro

Para lograrlo, jugadores de la plantilla deben dar un paso adelante. Algunos ya lo dieron el año pasado (Fermín), otros deberán ser más resolutivos ofensivamente (Pedri) y otros ya saben el escenario que les espera.

Raphinha, durante el partido contra el Athletic / Valentí Enrich

Es el caso de Raphinha, un jugador cuyas dos virtudes principales son un contagiosos: Un hambre sin igual y una inteligencia para encontrar espacios que le convierten en el nuevo estandarte de este equipo. Es capitán por algo. Es lo más parecido a Dembélé en el PSG. Hambre, velocidad y gol. Yun extremo reconducido a delantero centro.

Y ahora en el vestuario y en el campo tendrá un nuevo socio que le ayudará en esta misión de transmitir este espíritu ganador como es el caso de Rodri.

La configuración de la plantilla obliga a Flick a cambiar un poco de registro para dejar libre el espacio de delantero centro para que jugadores como Pedri,Olmo, Fermin, Gordon, Adeyemi, Raphinha o incluso Lamine ocupen esta zona cuando sea necesario..

Dembélé en acción con el PSG esta temporada / PSG

¿Es un paso atrás no contar con Julián Alvarez o, simplemente, es una oportunidad para que muchos jugadores den pasos adelante? De momento, 7 goles a favor en dos partidos y cero encajados. No pinta mal la cosa porque el Barça ya se ha colocado líder sin sufrir en ningún momento. A la que se ha emperejado de partidos con el resto, el Barça yha ha demostrado que es mejor que cualquiera del resto.Solo queda darle continuidad.