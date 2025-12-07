Raphinha entrena con normalidad y Joan Garcia, en el gimnasio

El FC Barcelona regresó anoche desde Sevilla con tres puntos trabajados bajo el brazo, después de derrotar al Betis por 3-5 en La Cartuja. Durante la mañana de este domingo, se ha llevado a cabo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper la habitual sesión de recuperación postpartido. Eso sí, sin olvidar que el martes los blaugranas reciben en el Spotify Camp Nou al Eintracht de Frankfurt, en la 6ª jornada de la Fase liga de la Champions League.

Una de las sorpresas en el once que confeccionó Hansi Flick fue la suplencia de Raphinha, a quien reservaron en vistas del partido de competición europea por una ligera sobrecarga muscular. El brasileño no disputó ni un solo minuto contra los verdiblancos, pero en la sesión de este domingo entrenó con total normalidad.

Otro de las imágenes que dejó el postpartido fue la de Joan Garcia. El guardameta de Sallent bajó del autobús del Barça cojenado ostensiblemente. Lejos de alarmar con su situación, el '13' culer se quedó en el gimnasio recuperando, como la mayoría de titulares. Ter Stegen, por su parte, se ejercitó con total normalidad y de manera participativa con el grupo, no al margen de este.

Está previsto que este lunes, Hansi Flick vuelva a dirigir una sesión de entrenamiento en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. La última antes de recibir al cuadro alemán el martes a partir de las 21:00 horas.