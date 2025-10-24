¡Raphinha no entrena a dos días del clásico!

Malas noticias para el FC Barcelona a 48 horas del trascendental partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Raphinha no ha participado en el entrenamiento de este viernes del conjunto blaugrana y ha dado un paso atrás en su puesta a punto para superar la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió a finales de septiembre. La presencia del extremo brasileño en el clásico está en el aire.

Aunque difícilmente iba a ser titular en caso de completar la sesión de hoy y mañana con normalidad, pues lleva un mes exacto sin disputar ningún partido, el hecho de que Raphinha no se haya ejercitado junto con sus compañeros en la penúltima sesión del equipo de Hansi Flick pone en seria duda su participación en el clásico. Al menos en la alineación inicial.

Tampoco ha formado parte del entrenamiento un Jules Koundé que, tal como avanzó SPORT, arrastra molestias físicas desde hace unos días. Su evolución también será determinante para valorar si juega contra el Madrid, aunque si no mejora a tiempo Hansi Flick deberá valorar alternativas para cubrir su posición, con Eric Garcia y Ronald Araujo como principales candidatos y el canterano Xavi Espart en la recámara.

Ferran y De Jong, las notas positivas

Quien sí que ha entrenado con normalidad la mañana de hoy es Frenkie de Jong. El neerlandés ha sido el primer jugador en llegar a la Ciudad Deportiva y ya está totalmente recuperado de la gastroenteritis que le impidió entrenar ayer con el grupo. Su evolución ha sido rápida y todo apunta a que podrá tener un papel importante en el clásico. El centrocampista es uno de los futbolistas más utilizados por Hansi Flick en lo que va de temporada y su evolución ha sido muy positiva.

Ferran Torres, por su parte, también ha dejado atrás completamente los problemas musculares que sufrió durante la concentración con la selección española absoluta. Está al 100% y con ganas de ser titular. No tuvo ningún minuto ante Olympiacos, pero estuvo en el banquillo. Apunta al once para completar el tridente junto con Lamine Yamal y Marcus Rashford.