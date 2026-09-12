Un Raphinha de ensueño: los números demuestran que está a la altura de Neymar Jr.

Lo de Raphinha es para sacarse el sombrero. Ya no se trata de que sea el '9' -porque ahora es delantero centro- en mejor forma del fútbol mundial, sino que su rendimiento sostenible con el Barça le ha permitido acceder al selecto club privado de 'craques' brasileños que triunfaron en la Ciudad Condal, donde están Evaristo, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho y Neymar Jr.

Rapha llegó cuatro años atrás sin la pompa de sus compatriotas, pero, con trabajo, profesionalidad, tesón, calidad y mucha resiliencia, ha logrado encantar a todo el barcelonismo. Su explosión no se entiende sin el papel fundamental de Hansi Flick, el entrenador que mejor lo ha entendido a lo largo de su carrera y que lo ha puesto ante el reto de reinventarse en cada temporada. Algo que el '11' gaúcho ha aceptado de buen grado.

Raphinha celebra uno de sus dos tantos contra el Feyenoord / Europa Press

Su arranque de curso es antológico e histórico. Jugando como delantero centro suma ocho goles -seis en la Liga y dos en la Champions- en cinco partidos oficiales en los que lleva el brazalete con la Senyera de capitán. Es un auténtico 'killer' del área, un delantero centro que ha sabido suplir a Robert Lewandowski y al no fichaje de Julián Álvarez, que se quedó a regañadientes en el Atleti en un ataque de autoritarismo de Miguel Ángel Gil Marín, al más puro estilo de su progenitor.

La Champions League, su territorio

Ante el Feyenoord, en el estreno en la Champions, Raphinha firmó un doblete en una actuación espectacular bajo un aguacero. Los tantos, más allá de una ejecución al alcance de los elegidos, tienen un gran valor simbólico. Entró en el top 10 de los goleadores brasileños en la máxima competición europea de clubes y le sirvieron para igualar los registros de Neymar con la camiseta blaugrana en este torneo.

Raphinha arrancó la Champions con un doblete / EFE

Ahora, Rapha suma 21 goles y 18 asistencias (o sea, 39 participaciones directas en tantos) en 34 partidos europeos. Mientras que Neymar, en las cuatro temporadas que jugó en el Barça, entre 2013/14 y 2016/17, hizo 21 tantos y dio 19 asistencias (son 40 participaciones) en 40 encuentros. Son números casi calcados.

Puestos a entrar en el detalle, Raphinha incluso tiene mejores registros y una mayor ratio de eficacia porque ha jugado 2.610 minutos por los 3.408 de Neymar Jr. en Champions. A favor del '10', que ahora está en el Santos, está el hecho de haber conquistado un cetro europeo, el último del club en 2015, cuando el equipo de Luis Enrique firmó un triplete.

Admiración por Neymar Jr.

El ídolo de infancia de Raphinha fue Ronaldinho Gaúcho, que es amigo de su padre, componente del grupo Samba Tri, invitado por el '10' a tocar muchísimas veces en Barcelona durante su etapa blaugrana. En aquella época, su progenitor también conoció a Deco, a quien le propuso que gestionara la carrera de su hijo cuando estaba en edad juvenil en el Avaí, de donde saltó al fútbol portugués.

Raphinha consola a Neymar Jr. tras la eliminación contra Noruega / Tom Weller/dpa

Ya de adulto, Raphinha siempre ha tenido una admiración especial por Neymar Jr., considerado en Brasil como el mayor talento surgido en el país en la última época. Para el gaúcho ha sido un privilegio poder jugar con Ney en la Seleção, con quien creó fuertes lazos de amistad. En mayo, cuando Ancelotti dio la convocatoria para el Mundial, Raphinha, junto con su esposa Natalia, fueron de los primeros en llamar a Santos para felicitar al ex del Barça y PSG.

Igualar los registros de Neymar Jr. en Champions en la etapa blaugrana tiene, pues, un sabor especial para el ahora capitán y explicita que está logrando aquello que siempre tuvo como objetivo cuando aterrizó en Barcelona: dejar grabado su nombre en la historia del club. Esta es su quinta temporada. Y habrá más, porque el club ya se está planteando mejorar y ampliar su contrato.