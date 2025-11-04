Raphinha 'estalla' tras su ausencia en el once del año del FIFPRO

En la tarde de ayer se dio a conocer el FIFPRO World 11 Masculino de 2025, además del FIFPRO World 11 Femenino. En ambos suelen aparecer los jugadores y las jugadoras que mejor temporada han tenido, aunque siempre hay aficionados que añoran a alguno de los suyos. Menos habitual es que los propios futbolistas expresen públicamente su indignación como así ha hecho Raphinha, que 'ha enloquecido' en las redes sociales con su ausencia entre los mejores.

El brasileño, quinto en el Balón de Oro, ha publicado esta mañana 17 'stories' en su Instagram, en las que aparece él con varios de los títulos logrados con el Barça la pasada temporada y en las que menciona todas las participaciones de gol en las que estuvo involucrado el año pasado. Algunas de estas publicaciones también están acompañadas por tres emoticonos de risa, que dejan entrever el desacuerdo de Raphinha con el once.

'Storie' de Raphinha en sus redes sociales / Instagram

El FIFPRO World 11 Masculino de 2025, que lo votan más de 26.000 futbolistas profesionales de 68 países distintos, está formado por Donnarumma en portería; una línea de tres defensas formada por Achraf, Van Dijk y Nuno Mendes; un centro del campo compuesto por Pedri, Vitinha, Cole Palmer y Bellingham; y una delantera construida por Mbappé, Lamine Yamal y Dembélé.

La presencia de los dos ingleses en el once por delante de Raphinha ha levantado las críticas de los aficionados azulgranas y también del extremo brasileño. La temporada de Bellingham, con constantes molestias en el hombro, estuvo muy por debajo de las expectativas, mientras que Palmer, pese a conquistar el Mundial de Clubes, también rindió a un nivel inferior al de su año de debut con el Chelsea.

Raphinha, por su parte, vivió la mejor campaña de su carrera, en la que fue imprescindible en los tres títulos del Barça y para alcanzar las semifinales de la Champions. El extremo de 28 años fue, después de Salah (el otro gran ausente del once), el futbolista con más participaciones de gol en la temporada 2024-25, con 34 dianas y 22 asistencias. Unos números, sin embargo, que no le han servido para entrar en el FIFPRO World 11 Masculino de 2025.