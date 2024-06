Raphinha se encara con un aficionado que insulta al Barça: "No eres gracioso"

Raphinha se encuentra concentrado con la selección brasileña con motivo de la disputa de la Copa América 2024. La Seleçao debutará ante Costa Rica en Los Angeles este martes a las tres de la madrugada (horario peninsular) con el objetivo de iniciar de la mejor forma posible su camino hacia el trofeo continental. En principio, tal como hemos informado en SPORT, el futbolista del Barça tiene muchas opciones de ser titular y formar ataque junto con los merengues Vinicius y Rodrygo.

Aunque solo piensa, evidentemente, en su combinado nacional, Raphinha no ha dudado ni un momento en defender al FC Barcelona durante una firma de autógrafos que estaba realizando a varios aficionados de la ‘canarinha’. Según ha trascendido en las redes sociales, un aficionado ha insultado al club azulgrana y el atacante se ha encarado con él. “¿No lo entiendes? He dicho que no eres gracioso”, ha dicho en inglés el jugador azulgrana, visiblemente molesto.

Raphinha no es uno de los pocos efectivos de la plantilla culé que la dirección deportiva encabezada por Deco considera intransferibles de cara al mercado de fichajes de verano. De hecho, es uno de los futbolistas que, según varios rumores, tiene más opciones de cambiar de aires durante los primeros meses del proyecto de Hansi Flick. Él, sin embargo, nunca ha escondido su voluntad de triunfar y lograr cosas importantes en el Spotify Camp Nou.

Situación personal al margen, nueva demostración de amor de Raphinha hacia el Barça. El extremo no ha querido pasar por alto un comentario difamador de un seguidor y se ha encarado con él en un gesto que ha sido muy aplaudido por la masa social culé en las redes sociales.