Con Raphinha empezó todo

Le tenía ganas, muchas, Raphinha al Real Madrid tras haberse perdido el último clásico por lesión y cuando el Barça todavía estaba descifrando el sistema defensivo de los de Xabi Alonso, emergió la figura del brasileño para abrir la cuenta. Un gol fruto de su empuje, mentalidad y calidad técnica que celebró poniéndose el dedo en oído y señalándose el escudo del FC Barcelona. En un clásico marcado por brasileños (la respuesta posterior de Vinicius Junior fue espectacular), el primero en golpear fue Raphinha.

Su sexta diana al Real Madrid en 12 partidos. De nuevo, en la final de la Supercopa de España y en la misma ciudad saudí, Jeddah, donde hace un año firmó un doblete y repartió una asistencia.

Del error al gol

Acción, reacción. Y es que si algo tiene Raphinha es una capacidad de resilencia extraordinaria, y una grandísima confianza en sus capacidades. La que llevaron al de Porto Alegre de fallar una ocasión muy clara por precipitarse a enmendarlo de la mejor manera posible tan solo un minuto después. Así es Raphinha.

En el minuto 36, Dean Huijsen la armó en el centro del campo, recuperó un Fermín que comparte con Raphinha la capacidad de tener siempre los cinco sentidos puestos y balón del andaluz a su compañero a campo abierto. El de Porto Alegre avanzó, fijó a Tchouaméni que no se atrevió a entrarle y se soltó de la manga un zurdazo cruzado imposible para Courtois.

Con el marcado en la final de la Supercopa de España, ya es el décimo gol de Raphinha esta campaña. Y todo ello, a pesar de las dificultades sufridas con la lesión en el bíceps femoral y dos recaídas que le dejaron tocado.

Se encaró con Valverde

No solo se quedó Raphinha con el bagaje del gol. También aportó muchísimo trabajo defensivo y volvió a ejercer de capitán cuando se encaró con Fede Valverde después de una dura entrada de Asencio a Pedri. El uruguayo empujó al brasileño y lo envió al suelo. Le costó una amarilla al madridista y la sustitución.

Raphinha siempre se levanta. Su carrera deportiva, todavía injustamente denostado y si no, que le pregunten a los que otorgan los premios, también le ha permitido construirse una coraza, resurgir de sus cenizas, y a estas alturas, ya se puede afirmar con rotundidad que el nivel del brasileño vuelve a ser el de la pasada temporada, el de sus mejores momentos.

En la semifinal contra el Athletic Club. Rapha marcó dos goles, y asistió a Fermín. El de El Campillo, con el que se entiende a la perfección, le devolvió el favor este domingo.

Diez goles y cuatro asistencias. Catorce acciones directas de gol cuando el año 2026 apenas acaba de empezar. Queda muchísimo por delante. Y Raphinha puede con todo. Y con todos.