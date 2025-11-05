Raphinha elige a su Top-5: "Neymar fue el mejor en el Barça"

Raphinha es un jugador muy importante en el FC Barcelona. Llegó al club azulgrana en el verano de 2022, procedente del Leeds, tras pasar por clubes como el Rennes francés o el Victoria de Guimaraes y el Sporting de Portugal de la Liga NOS. En estos tres años, pese a que su rendimiento ha ido de menos a más, se ha consolidado como uno de los brasileños más importantes en los últimos años del FC Barcelona.

Con Xavi no terminó de encajar, aunque fue quién le dio la oportunidad. Y tras la llegada de Flick, el brasileñó explotó, con cifras descomunales, e incluso merecedoras del Balón de Oro.

Raphinha, descontento estos días

Esto mismo piensa Raphinha, que esta semana, tras conocer su ausencia en el FIFPRO World 11 Masculino de 2025, enloqueció en las redes sociales. El brasileño, quinto en el Balón de Oro, publicó 17 'stories' en su Instagram, en las que aparece él con varios de los títulos logrados con el Barça la pasada temporada y en las que menciona todas las participaciones de gol en las que estuvo involucrado el año pasado. Algunas de estas publicaciones también están acompañadas por tres emoticonos de risa, que dejan entrever el desacuerdo de Raphinha con el once.

Un once sorprendente, teniendo en cuenta que Raphinha vivió la mejor temporada de su carrera, en la que fue imprescindible en los tres títulos del Barça y para alcanzar las semifinales de la Champions. El extremo de 28 años fue, después de Salah (el otro gran ausente del once), el futbolista con más participaciones de gol en la temporada 2024-25, con 34 dianas y 22 asistencias.

Desde su llegada al club, ha disputado 166 partidos oficiales, en los que ha anotado 59 goles, lo que le da un promedio de aproximadamente 0,35 goles por partido. Comparando con otros brasileños del Barça, Neymar tuvo un promedio de 0,56 goles por partido, Rivaldo 0,55 y Ronaldinho 0,48 en sus respectivas etapas. Sin embargo, su consistencia y contribuciones totales lo sitúan claramente dentro del top 3‑4 brasileños más destacados de la historia reciente del club, especialmente entre los extremos y jugadores de ataque.

Raphinha elige su Top-5

Aunque no sea el brasileño con más goles, su rendimiento lo colocan entre los más importantes y valiosos del club. En un video con "@_luiscule", Raphinha eligió los cinco mejores jugadores brasileños que han pasado por el Barça.

En quinta posición, colocó a Ronaldo Nazário, el ‘Fenómeno’. Aunque su paso por el Barça fue relativamente corto, anotó 47 goles en 49 partidos en una temporada, dejando una media goleadora impresionante y un recuerdo imborrable para los aficionados. En cuarta posición, aparece Romário, otro delantero letal de los años 90. Su talento para definir en el área y su instinto goleador lo hicieron uno de los brasileños más efectivos del club, con temporadas donde su capacidad de anotar parecía inagotable. Romário combinaba técnica, olfato y un remate preciso que lo hacían único.

En tercera posición, colocó a Rivaldo. Fue la referencia ofensiva del Barça durante finales de los 90 y principios de los 2000. Rivaldo no solo marcaba goles espectaculares, sino que también aportaba asistencias decisivas, convirtiéndose en un jugador completo y un símbolo del juego brasileño en Europa.

En segunda posición, Ronaldinho. Desde niño, Raphinha ya tenía claro que ‘Dinho’ era su referente absoluto: "De niño, solo había un jugador al que quería parecerme: Ronaldinho. Iba al colegio y lo imitaba, me ponía la banda, su camiseta. Era mi modelo a seguir", comentó en su momento. La magia de Ronaldinho traspasó generaciones y, más allá de los títulos y el reconocimiento mundial, inspiró a futuros cracks del Barça. Su alegría en el juego, sus regates y su creatividad siguen siendo un modelo para cualquier extremo brasileño.

El mejor brasileño, según Raphinha

En primera posición, Neymar. Aunque no fue el ídolo de infancia de Raphinha, sí es el brasileño más determinante en el Barça de la última década. Con goles, asistencias y capacidad para desequilibrar partidos, Neymar se consolidó como un referente moderno. Raphinha incluso ha elegido llevar su dorsal en homenaje a él, el 11, reflejando la admiración que siente por su compatriota.

Aunque Raphinha aún está escribiendo su propia historia en el Barça, su influencia en el juego lo sitúan ya entre los brasileños más importantes que han pasado por el club, heredando la magia de Ronaldinho y la determinación del más reciente, Neymar.