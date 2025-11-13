Raphinha elige su top 5 de brasileños en la historia del Barça y abre un debate con el primer puesto: "Resucitó al club"

La falta de Raphinha en el once del Barça está suponiendo un duro golpe para el esquema de Hansi Flick, ya que pierde al primer hombre en la presión en campo rival, el que marca el estándar para el resto del equipo.

Hasta ahora, los azulgranas tan solo han dejado de encajar en tres partidos, mismos datos que la temporada anterior, pero la sensación de inseguridad es mucho mayor al no ser tan capaces de recuperar las posesiones en el campo contrario.

Raphinha suma su cuarta temporada en Barcelona en las que ha conseguido marcar 57 goles y repartir 53 asistencias, con una temporada pasada que le sirvió para quedar quinto en el Balón de Oro, una posición muy discutida por los barcelonistas.

Con Raphinha en forma, el Barça es mucho mejor y no pierde / Dani Barbeito

Ahora, mientras se recupera de la lesión en el bíceps femoral de su muslo derecho, de la cual parece que ya está prácticamente recuperado, el extremo ha colaborado con el canal ESPN de su país para elegir a sus cinco mejores jugadores brasileños de la historia del FC Barcelona.

Los 5 fantásticos de Raphinha

Aunque normalmente este tipo de vídeos se empiezan por abajo, el '11' de Flick decide poner a Neymar en el primer lugar tras reflexionar unos segundos. Así, 'quita' el puesto de honor a uno de los jugadores que cambió la dinámica del club a principios de siglo XXI y el que para muchos es el futbolista con más talento que ha pisado nunca un campo de fútbol, Ronaldinho, que coloca segundo.

De hecho, muchos no están de acuerdo con su elección y sitúan a 'O Bruixo' en primer lugar: "Si no fuese por Ronaldinho el Barça de hoy no existiría", apunta uno, mientras que otro dice que "resucitó" al club.

Neymar y Ronaldinho, los dos mejores brasileños de la historia del Barça para Raphinha. / ·

'Ney' jugó en Barcelona entre 2013 y 2017, cinco temporadas en las que dejó su huella con actuaciones memorables, como aquella contra el PSG en la remontada en Champions. Por su lado, el icono del 'Joga Bonito' estuvo en la ciudad entre 2003 y 2008 y supuso una bocanada de aire fresco para un club que llevaba años de penurias y pocos títulos.

Continúa eligiendo a Rivaldo como el tercero de su lista particular, mientras que el cuarto puesto queda para Romário, quien tuvo muchos altibajos debido a su pasión por la noche, algo similar a las acusaciones que recayeron sobre el propio Ronaldinho durante su última etapa de azulgrana antes de marcharse al AC Milan.

En el quinto puesto coloca a Ronaldo Nazario, la estrella que la directiva del Barça no pudo retener tras tan solo una temporada, la 1996-1997, pero qué temporada: 47 goles y 13 asistencias en 49 partidos, entre liga, Recopa de Europa, Copa del rey y Supercopa de España, números que hicieron que el Inter de Milán apostara por el delantero el siguiente curso.