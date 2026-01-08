Raphinha elige al compañero 'más culé' de la plantilla del Barça: "Hay uno mucho más que yo"

La abultada victoria del Barça ante el Athletic Club por 5 a 0 en la semifinal de la Supercopa de España que se disputa en Arabia es una muestra de la gran salud que tiene la plantilla azulgrana a estas alturas de la temporada.

Uno de los líderes del vestuario es sin duda Raphinha. El brasileño se ha ganado el respeto tanto de sus compañeros, como de toda la afición, gracias a su esfuerzo cada partido y al compromiso mostrado con el club en todo momento, incluso estando lesionado.

Raphinha celebra el cuarto gol del Barça en la Supercopa de España frente al Athletic Club / EFE

Por eso, desde Collectibol han querido retar al delantero de 29 años a hacer un ranking de los compañeros más culés de la plantilla, una tarea complicada pero que ha afrontado con convicción, como cada carrera por la banda izquierda en el césped.

Para 'Rapha' el último en la lista es Roony Bardghji, el joven que anotó el tercer tanto del partido ante los vascos gracias al error de Unai Simón, aunque realmente se sabe que el sueco es seguidor azulgrana desde bien niño.

Lamine Yamal, que se ha ganado ser la imagen del club gracias a su talento único, queda en la tercera posición porque "van a venir más" que quizás son más propensos a evidenciar el amor por el escudo. La primera duda llega cuando aparece él mismo: "Me pondría uno, pero hay alguien mucho más que yo", apunta, "y puede ser que otro también", indica a la espera de que aparezcan en la lista.

Lamine Yamal. / JORDI COTRINA

Finalmente, se coloca segundo, aunque reconoce que "cree que Lamine está por delante". A Rashford le coloca en la novena posición porque "acaba de llegar", mientras que para Fermín reserva la cuarta posición.

La quinta posición se la queda Balde, Lewandowski lo pone en la séptima escala y su primer '¡uf!', llega con Joan Garcia, una pieza complicada al llegar en verano desde el Espanyol. "Me he complicado solo", reconoce el capitán, por lo que termina situándolo en la sexta posición: "No hay otra".

A 'Tek' le reserva la octava plaza, ya falto de espacios, y solamente le falta por situar a Pedri, para el que solamente queda la primera plaza. Sin embargo, no está conforme con la imagen de su ránking y decide hacerlo saltar todo por los aires: "Me pongo yo primero", trampea entre risas sin aceptar que el canario se considere más culé que él.

Aunque no aparece entre los 10 nombres, Raphinha podría haber apuntado que había otros cuyo sentimiento es mayor en, por ejemplo, Gavi. El andaluz siempre ha demostrado un amor por los colores que le han llevado a protagonizar algunas acciones recordadas, como meter la cabeza en medio de un chute rival , incluso poniendo su salud en peligro.