Raphinha, la duda más inquietante de Xavi de cara al clásico

El caso del brasileño es único en la enfermería del FC Barcelona, ya que la suya sí es una lesión muscular Con Pedri todo está más claro: apunta a la lista frente al Real Madrid, pero no podrá ser titular

Raphinha iniciará a lo largo de esta semana una nueva etapa en su recuperación de la lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que sufrió en la primera mitad del encuentro ante el Sevilla en el Estadi Olímpic Lluís Companys, disputado a finales de septiembre. El brasileño empezará a tocar balón con el objetivo de encarar su puesta a punto y dejar atrás, definitivamente, sus problemas físicos.

Las sensaciones sin balón están siendo buenas, pero hace falta ver cómo responderá cuando se incluya el trabajo con el cuero. El del '11' supone un quebradero de cabeza único de cara al clásico del próximo 28 de octubre.

De entre todos los lesionados que tiene Xavi, solo hay uno que llega muy muy justo a causa de una lesión muscular: Raphinha. El otro caso es el de Pedri, pero respecto al tinerfeño, cuyo proceso de recuperación está más avanzado, todo indica que sí estará entre los convocados para medirse al Real Madrid. No como titular, pero sí como opción de cara a la segunda mitad. La intención es que llegue al duelo frente al eterno rival con algo de rodaje, pero veremos cómo evoluciona en los próximos días.

Mucho más justo llega el ex del Leeds, con quien se estimaron unas 3-4 semanas de baja desde que cayera lesionado el pasado 29 de septiembre. Las cuatro semanas se cumplirían justo un día antes del clásico. Raphinha, que trabaja para estar listo contra el Real Madrid, corre el riesgo de volver a romperse si precipita su retorno. No está descartado que tenga algunos minutos contra el Shakthar, aunque en el clásico sí parece altamente improbable que pueda salir de inicio.

Raphinha, en el momento de su lesión contra el Sevilla | Javi Ferrándiz

Temor a una posible recaída

Cuerpo médico y técnico tienen claro que el choque ante el eterno rival es importante, pero no tanto como para hacer imprudencias. El propio jugador intenta acortar plazos y así lo reconoció públicamente hace unos días, pero no forzará más de la cuenta. Así las cosas, no será hasta la semana que viene cuando pueda intuirse con más claridad si Raphinha puede estar o no en el clásico.

Los casos de Koundé, De Jong y Lewandowski son muy diferentes. De ellos, solo Koundé sufre una lesión muscular y está descartado para la cita del 28 de octubre. De Jong tampoco llega al choque, mientras que Lewandowski lo tiene muy difícil. La ventaja de Robert respecto a Raphinha es que lo suyo no es una lesión muscular, sino articular. El riesgo de recaída es mucho menor y las sensaciones del jugador en cada momento son menos traicioneras. De ahí que en el caso del polaco aún se dé cierto margen para el milagro. 'Lewy' ya ha dicho que no forzará más de la cuenta pero su genética privilegiada obliga a colocar un asterisco sobre su situación.

Como hemos informado en SPORT, el polaco trabaja de forma intensa en llegar al encuentro. No ha podido ayudar a sus compañeros de selección en este parón internacional de octubre y tampoco pudo hacerlo en el encuentro de Liga que jugó el Barça en Granada (2-2). Quedan once días para que el Real Madrid visite Montjuïc y, aunque el polaco aseguró en una entrevista realizada en su país que los galenos blaugranas están contentos con la evolución que está teniendo, desde dentro del club aseguran también que "este tipo de lesiones dependen de cada jugador, de ver cómo evolucionan cada día". No existen plazos fiables y cada día que se mejora es una victoria.