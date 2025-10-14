Raphinha, muy difícil para el clásico

Malas noticias con Raphinha. El delantero brasileño, que cayó lesionado hace dos semanas tras el duelo ante el Oviedo con una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho, no estará disponible para el partido ante el Girona como habíamos adelantado en SPORT.

El caso, no obstante, es más grave de lo que se podía esperar en un primer momento y va más allá del regreso a la competición doméstica tras el parón de selecciones. Según ha podido saber SPORT, a día de hoy, la presencia del brasileño ante el Real Madrid en el clásico del Bernabéu del próximo 26 de octubre peligra seriamente.

Clásico en el aire

Raphinha se habría resentido en su puesta a punto para volver a los terrenos de juego y en las últimas pruebas que se le realizaron para comprobar su estado físico sintió de nuevo molestias en la zona del bíceps femoral.

Así, lo que en un primer momento tenía que ser una semana de reincorporación paulatina a los terrenos de juego con los duelos ante el Girona y Olympiacos como puesto a punto necesaria pensando en el Bernabéu, ha acabado derivando en un bache inesperado para el brasileño, que ahora ve como su participación en el clásico está completamente en el aire.

Como habíamos contado en este diario, el extremo sigue sin saltar al terreno de juego en la semana de reincorporación de los internacionales tras el parón de selecciones y a falta de cuatro días para el partido en Montjuïc ante el Girona continúa trabajando en el gimnasio sin ni siquiera ejercitarse al margen con sus compañeros.

La Posesión 3x05: Toda la verdad de la lesión de Dani Olmo / SPORT TV

Un once muy tocado

En el cuerpo técnico, sabedores de la importancia de Raphinha para el esquema y juego del equipo de Hansi Flick, han considerado oportuno esperar unos días para que empiece a trabajar al margen sobre el césped y ver si puede llegar a tiempo para el duelo ante los blancos, aunque es muy difícil que los tiempos se cumplan.

En caso de no poder estar junto al resto de sus compañeros en la capital, el brasileño se sumaría a la larga lista de bajas vitales confirmadas para el clásico, que a día de hoy suma hasta cuatro posibles titulares en el once de gala de Flick con Joan Garcia, Gavi, Dani Olmo y Robert Lewandowski.