Raphinha desvela su conversación con Flick el día que el técnico quedó desolado en el Camp Nou

Hace algo más de dos meses, tras un Barça-Alavés en el Camp Nou que terminó con victoria azulgrana, una imagen captada por DAZN dio la vuelta al mundo. Hansi Flick, desolado en el banquillo, con la mirada perdida y el gesto serio. A su lado, Raphinha acercándose para consolarle, en un instante íntimo que reflejaba que, pese al resultado, algo no estaba saliendo como el técnico alemán deseaba.

Aquel día, Flick lanzó un mensaje que sonó a promesa y a advertencia: el Barça sería mejor. No habló de títulos ni de récords, sino de evolución. Dos meses después, los hechos respaldan aquellas palabras. El equipo se ha proclamado campeón de la Supercopa, es líder de la Liga y ha logrado la clasificación directa para los octavos de final de la Champions. Un crecimiento sostenido que ha ido acompañado de una mejora evidente en sensaciones y juego.

Raphinha, protagonista de aquella escena, ha explicado ahora su significado en una entrevista en Sofascore. “Esa escena fue que estaba un poco molesto porque su ayudante fue expulsado, hubo dos expulsiones en el banquillo en ese partido y estaba un poco molesto. Después él (Hansi) lo explicó. Pero también estaba un poco molesto con el rendimiento del equipo y traté de tranquilizarle”, relató el brasileño, poniendo contexto a una imagen que muchos interpretaron como símbolo de crisis.

El extremo fue más allá y desveló el mensaje que le trasladó al entrenador en ese momento: “Le dije que volveríamos, que nos volveríamos a encontrar y en ese momento lo más importante fue la victoria del equipo que lo conseguimos y creo que nos estamos volviendo a encontrar”. Dos meses después, aquella frase resuena con fuerza. El Barça ha vuelto a encontrarse. Y la imagen de Flick abatido en el banquillo ya forma parte de un pasado que empieza a quedar atrás