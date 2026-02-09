Raphinha no se descarta ante el Atlético: "Hay opciones"

Comunión de artistas de primerísimo nivel las que desfilaron por el Teatre Tívoli de Barcelona este lunes 9 de febrero. Y de palos de lo más diversos. Desde Joan Manuel Serrat, figura legendaria de la música catalana y española, hasta la actriz y directora Leticia Dólera pasando por la estrella del FC Barcelona Raphinha.

En el marco de la primera edición de 'La Nit de la Ràdio', organizada por la Cadena Ser, personalidades del primer plano político y artístico de la sociedad catalana y barcelonesa se dejaron caer por este espacio emblemático pegado al estudio de una de las radios emblemáticas de nuestro país.

Raphinha, "con muchas ganas" de jugar el jueves

En clave azulgrana, Raphael Días Belloli fue el futbolista del Barça que representó al club azulgrana para recoger el premio Toresky a mejor deportista del año 2025. Lo hizo acompañado de su mujer Natalia Rodrigues Belloli y su irrupción en la alfombra roja fue de lo más esperado de la noche.

El extremo de Porto Alegre se refirió a su recuperación y las posibilidades de que pueda estar este jueves en la ida de las semifinales de Copa ante el Atlético. "Estoy mejor, pero no al cien por cien. Vamos día a día. Hay opciones de llegar el jueves pero aún no lo sé. Si estoy bien, jugaré pero vamos a esperar".

A la pregunta si sentía que el equipo lo echaba de menos apuntó que es él quien echa más de menos al equipo. Y aseguró que está "con muchas ganas" de poder jugar.

Pese a no haber recibido condecoraciones TOP individuales en los principales premios internacionales como el The Best o el Balón de Oro, la enorme temporada pasada de Rapha no ha pasado desapercibida para muchos otros colectivos.