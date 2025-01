Raphinha descabalga a Vinicius Jr.

Al Barça, bajo cualquier circunstancia, se le tiene que exigir que sea fiel a su tradición de tener a los mejores futbolistas del momento, lo que incluye los sudamericanos, que tanto han ayudado a engrandecer la historia de la entidad empezando por Evaristo de Macedo, que a sus 91 años reside en su Río de Janeiro natal.

El barcelonismo puede volver a presumir de tener al crack sudamericano más trascendente. Es el antes denostado Raphinha, firme candidato al Balón de Oro 2025, junto a Lamine Yamal. Ambos forman con un Lewandowski en estado de gracia (26 goles en 27 partidos), un tridente que va camino de ser de época.

No hay esta temporada ningún argentino, brasileño o uruguayo que alcance el nivel del 11 del Barça. Es una afirmación que no solo se sustenta en las sensaciones transmitidas por esta versión de ‘atacante total’, gracias al gran Hansi Flick, que sin prejucios ha ensalzado unas virtudes técnicas y tácticas escondidas. Los registros de Rapha son macizos: 19 goles y 11 asistencias en 27 partidos, más tres tantos en cuatro encuentros de clasificación para el Mundial 2026 con Brasil.

Su MVP en la final de la Supercopa (con doblete y una asistencia), un partido de trascendencia planetaria como todos los Clásicos, ha escenificado la derrocada de Vinicius Jr., a quien el reinado del The Best no le ha durado ni un mes.

El polémico extremo volvió a ser un actor de relleno como en el 0-4 liguero en el Bernabéu (allí, Raphinha hizo un gol y dio una asistencia) y acabó sustituido por Brahim sin haber finalizado en 76 minutos, en los que perdió 16 balones.

Ni Vinicius (13 goles y 10 asistencias), ni Rodrygo (solo 7 goles y 4 asistencias), que se equivocó al querer seguir en Madrid un año más, aguantan el tirón de Raphinha. Tampoco lo hacen compatriotas suyos que llevan un buen año en Inglaterra como Matheus Cunha, de los Wolves, (10 goles y 4 asistencias), o Joao Pedro, del Brighton, (5 goles y 5 asistencias).

Continuando en la Premier, Luis Díaz, que gusta a Deco y sigue en su agenda para el extremo izquierdo, tiene 12 goles y 3 asistencias en todos los frentes con el Liverpool. Mientras, el también colombiano John Duran, de 21 años y que es una de las grandes revelaciones en el Reino Unido, suma 12 goles en 26 partidos con el West Ham.

Rapha está ofreciendo prestaciones goleadoras superiores a la ‘dupla’ argentina, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, que causa estragos en su selección, campeona mundial y continental. El Toro, que marcó 27 goles la anterior temporada, lleva de momento 8 y 5 asistencias en 25 partidos con el Inter de Milán. Y la Araña en sus primeros meses como colchonero (su traspaso del City costó 75 millones de euros más variables), ha marcado 13 veces con 2 asistencias en 28 encuentros. Lo del capitán blaugrana es para enmarcar.