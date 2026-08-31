Raphinha, desatado en modo 'killer': ¡Pichichi con 5 goles en 3 partidos!

Raphinha está decidido a convertir el gol en una de sus grandes señas de identidad esta temporada. El brasileño volvió a aparecer ante el Rayo Vallecano para ser decisivo en la goleada del Barça con un doblete y ya suma cinco tantos en apenas tres jornadas de Liga, confirmándose como una de las grandes amenazas ofensivas del equipo de Hansi Flick.

El primero llegó en el minuto 19, después de una gran acción asociativa del Barça. Pedri conectó por dentro con Espart, que encontró a Raphinha en una posición peligrosa. El brasileño recibió, encaró a Pathé Ciss y rompió al defensor del Rayo con un recorte magistral para adentrarse en el área. Ya frente a Cárdenas, no perdonó: disparó cruzado y puso el 1-1 en el marcador.

Pero Raphinha todavía tenía mucho más que decir. En el minuto 71, Kounde encontró en largo la carrera de Gordon. El inglés bajó el balón, salió hacia dentro y sorprendió con un taconazo para habilitar la llegada de Raphinha por fuera. El brasileño no se lo pensó y soltó un latigazo cruzado que superó a Cárdenas para poner el 4-2 y completar su doblete, antes de ser sustuido en el minuto 85 por Hamza Abdelkarim con una sonora ovación de la afición blaugrana.

Adaptación inmediata al '9'

La transformación de Raphinha no es una solución de emergencia ni una decisión tomada a última hora. El Barça decidió confiar en él como referencia ofensiva ante las dificultades para incorporar a Julián Álvarez y la salida de Robert Lewandowski y Ferran Torres.

Flick ya había trabajado durante la pretemporada este nuevo rol y los primeros partidos oficiales están dando argumentos al técnico alemán. Raphinha está apareciendo mucho más cerca del área, atacando los espacios y llegando a zonas de remate con una frecuencia que explica sus números.

Ante el Rayo volvió a quedar claro. Ya no necesita partir desde la banda para ser determinante. Su influencia está llegando desde el centro del ataque, donde está mostrando un instinto goleador especialmente desarrollado.

Raphinha iguala a Mbappé en la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports / EFE

Cuatro goles en tres jornadas

Su inicio de Liga está siendo espectacular. Raphinha abrió su cuenta con un doblete ante el Elche, volvió a marcar frente al Athletic Club y ahora ha firmado otro doblete contra el Rayo Vallecano. Cinco goles en tres partidos. Una cifra que le coloca directamente en la pelea por el Pichichi y que confirma que el brasileño ha comenzado el curso en modo 'killer'.

Con cinco tantos, Raphinha se coloca líder en solitario clasificación de máximos goleadores de LaLiga, superando a Mbappé con 4, y confirma que el nuevo rol que Flick llevaba tiempo trabajando con él está dando resultados. El Barça apostó por tener el '9' en casa y el brasileño está respondiendo con goles.

Lo que comenzó como una alternativa ante la ausencia de un delantero centro específico se está convirtiendo en una de las grandes noticias del inicio de temporada. Raphinha ya no es una solución puntual: es el '9' del Barça y está desatado.