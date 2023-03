Raphinha, por delante de Vinícius y Rodrygo en 2023

El atacante brasileño es el segundo máximo goleador del equipo azulgrana por detrás de Robert Lewandowski Vinícius Júnior y Rodrygo Goes no han tenido un gran inicio en 2023, sumando entre los dos tan solo dos goles y dos asistencias

Raphinha se encuentra en su mejor momento desde que llegó al Barça en el pasado mercado de fichajes estival procedente del Leeds United de la Premier League.

El atacante brasileño es el segundo máximo goleador del equipo azulgrana por detrás de Robert Lewandowski y ha dado un paso adelante desde la lesión de Ousmane Dembélé.

En este año 2023, el extremo ya ha marcado cuatro goles y ha dado dos asistencias, siendo clave para que los 'culés' lideren La Liga con una ventaja de nueve puntos. En todo este curso el 'brazuca' ya ha alcanzado la cifra de nueve tantos.

Además, comparado con sus compatriotas madridistas Vinícius Júnior y Rodrygo Goes, el inicio futbolístico de este año del jugador del Barça tiene un mayor alcance.

Vínicius sigue envuelto en polémicas y su rendimiento en 2023 ha bajado. Desde el comienzo de año lleva únicamente dos goles y una asistencia.

No mejora la situación Rodrygo, que sigue sin afianzarse en el once titular de Carlo Ancelotti, y tan solo ha dado una asistencia de gol en 2023 y no ha podido perforar la portería contraria.