Raphinha cree en la remontada: "Somos capaces de hacerlo"

El resultado de la ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid dejó tocado al barcelonismo. El 4-0 en el Metropolitano fue un jarro de agua fría a las aspiraciones de revalidar el título, aunque desde la plantilla del Barça todavía no se ha perdido la esperanza.

Así de claro lo dejó Raphinha, uno de los capitanes del equipo, en un 'Preguntas y Respuestas' del canal oficial de Youtube del Barça en el que el brasileño repasó la actualidad azulgrana junto a Llorenç Tarrés, encargado de moderar los comentarios de los fans. El '11' culé, mejor jugador de la temporada pasada, ve posible la remontada ante los colchoneros en el Spotify Camp Nou:

"Confiamos en jugar un buen partido. Creemos que somos capaces de hacerlo. Si hay un equipo que sea capaz de remontar, ese seremos nosotros. Sabemos que el partido será difícil, una remontada muy complicada, pero creo que estamos preparados para lo que nos espera", apuntó confiado.

El vestuario

El brasileño se ha convertido en estos cuatro años como azulgrana en uno de los líderes del vestuario, y como tal, dio una de las claves del buen momento deportivo que vive el club en las dos últimas temporadas bajo las órdenes de Hansi Flick: el ambiente familiar que se respira en el club.

"El vestuario es genial, la verdad. Por lo que veo, los jugadores se llevan de maravilla. Creo que aquí somos como una familia. Al final, pasamos mucho más tiempo juntos que con nuestras familias, entre viajes, entrenamientos y todo lo demás. Sinceramente, veo un ambiente de amistad genuina, y creo que gran parte de nuestro éxito se debe a eso", explicó.

Sobre la responsabilidad de llevar el brazalete de capitán -es su segunda temporada como uno de los capitanes- Raphinha confesó que se trata de un "orgullo": "Ser uno de los líderes del Barça es algo muy significativo. Como dije, desde que llegué, siempre he intentado ayudar en todo lo que he podido. Ser capitán del Barça es algo que les sucede a muy pocos jugadores. Es un inmenso privilegio, algo que ni en mis sueños más locos habría imaginado".

Su momento personal

La temporada pasada de Raphinha fue monstruosa, de otro planeta. El brasileño apenas se perdió dos partidos y un tercero se quedó en el banquillo. En el resto, fue la punta de lanza de la máquina arrolladora de Hansi Flick: 34 goles y 26 asistencias en 57 partidos repartidos en las cuatro competiciones oficiales que disputó el club -LaLiga, Copa del Rey, Supercopa y Champions League-.

Este año, las cosas se han complicado por los problemas musculares. En total, el brasileño se ha perdido hasta 13 partidos por lesión y en dos más se ha quedado en el banquillo sin saltar al césped: "He pasado por momentos difíciles. A los jugadores no nos gusta sufrir lesiones porque, al final, ya no podemos hacer lo que nos apasiona. Son muy exigentes psicológicamente. Pero pasamos por estas pruebas y no tenemos otra opción. A veces, ni siquiera podemos explicar por qué nos lesionamos. Es un momento muy difícil"

No obstante, Raphinha quiso enviar un mensaje tranquilizador para la afición culé, y es que el '11' se siente con fuerzas para recuperar su mejor versión: "Me siento en muy buena forma, tanto mental como física. Estoy intentando recuperar mi mejor forma tras la lesión, siempre es difícil estar al 100% de golpe. Puedo decir que estoy en muy buena forma; mentalmente me siento genial y físicamente me estoy acercando a mi mejor versión".