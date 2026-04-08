Raphinha crea su árbol genealógico del Barça: “Paso más tiempo con el vestuario que con mi familia”

El Barça es una gran familia. La relación de puertas para dentro es muy buena. Los futbolistas de la plantilla de Hansi Flick pasan una gran parte de su tiempo juntos en el vestuario en lo que se transforma en tiempo de calidad. El técnico alemán se encarga personalmente de que las relaciones sean fructíferas y sanas, lo que se traslada posteriormente al terreno de juego.

Si hay un jugador que ejerce de líder y ayuda a Flick a mejorar los lazos del vestuario, ese es Raphinha. Desde su llegada al Barça en julio de 2022, el brasileño ha sido una pieza clave tanto dentro del césped como fuera. Se ha convertido en un líder del vestuario y uno de los jugadores que más se deja la piel sobre el césped. Su rendimiento ha ido creciendo temporada a temporada.

El 'padre' del vestuario

En un video de DAZN, le preguntaron a Raphinha sobre qué roles tendrían los jugadores del Barça si fueran una familia. Una especie de juego en la que el extremo tenía que elegir la función parental de cada jugador y construir el árbol genealógico del Barça. En total, dos abuelos, dos padres y unos hermanos.

En la primera elección sobre qué padre eligiria, se eligió a si mismo. Considera que ejerce una función de responsabilidad importante en el vestuario. De hecho, hace un año, se personó en las oficinas del club para ofrecerse a pagar la multa de la grada de animación, para pedir su regreso. Cosas de líder.

"De abuelos, eligiria a Lewandowski y a Szczesny, aunque 'Tek' podría ser un hermano pequeño también", empieza diciendo, refieriéndose de forma irónica también a la edad de los dos compañeros polacos", dice.

Por lo que hace a los más jovenes del vestuario, su hermano pequeño, lo tiene claro. "Lamine sería mi hermano pequeño, aunque hay muchos. Cubarsi y Pedri también lo podrían ser", comenta. El Barça puede llegar a jugar unos 68 partidos durante una temporada, lo que, sumado a los entrenamientos, pasan 11 meses juntos.

De las plantillas más jóvenes de Europa

La media de edad del vestuario del Barça es de las más jóvenes de Europa, rondando los 24,3 a 25,5 años para la plantilla total en la temporada 2025/26. El 60% del equipo tiene una media inferior a los 21 años.

"Pasamos más tiempo en nuestro vestuario que con la familia. Salimos de viaje, nos quedamos fuera dos o tres días, entrenamos todos los días juntos... La pretemporada acostumbra a ser más larga y cuando vamos a Arabia también. Somos una familia", concluye.