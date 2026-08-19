Raphinha se corona como Jugador Estrella del Gamper en su estreno como primer capitán

La 61.ª edición del Trofeu Joan Gamper ya tiene a su Jugador Estrella. Como ya es tradición en el Gamper, el mejor jugador del encuentro ha recibido este reconocimiento de la mano de la marca Estrella Damm, que ha vuelto a poner su sello a una de las noches más especiales del calendario blaugrana. En esta edición, el galardón ha sido para Raphinha, protagonista destacado en la victoria del Barça ante el Al-Ahly por 2-1. El brasileño recibió el premio de manos de Jofre Riera, Sponsorship Manager de Damm.

El reconocimiento pone el broche individual a una noche en la que el Barça ha vuelto a encontrarse con su público en el Gamper, una cita que sirve también como última gran prueba antes del inicio de la competición oficial. Y Raphinha quiso aprovechar su primera gran noche como primer capitán para dejar su sello con un gol.

Forzó un penalti y no dudó en convertirlo

Raphinha ya había avisado antes de abrir su cuenta goleadora. En el minuto 24, recibió en la frontal, condujo y soltó un potente disparo que se marchó rozando el palo. También participó en la construcción de varias acciones ofensivas, dando el pase a Balde para que asistiera a Hamza en el primer gol del Barça, y se mostró comprometido en defensa.

Pero su gran momento llegó justo antes del descanso. Ryad cometió falta sobre él dentro del área y el árbitro señaló penalti. Raphinha había provocado la pena máxima y decidió asumir también la responsabilidad de ejecutarla. No falló. Golpeó con seguridad desde los once metros para colocar el 2-0 y completar una primera parte en la que fue uno de los grandes protagonistas del Barça, antes de dejar su sitio en la banda izquierda a Anthony Gordon en el descanso.

Raphinha, a punto de tirar el penalti / EUROPA PRESS

Un MVP con el brazalete

La actuación adquiere todavía más significado por el contexto. Raphinha estrenaba oficialmente su condición de primer capitán del Barça en el Camp Nou, después de haberse ganado durante la pasada temporada un peso creciente dentro del vestuario. Y su estreno fue a la altura de los galones: participación constante, trabajo defensivo, peligro en ataque y, sobre todo, responsabilidad cuando apareció la ocasión de marcar. Horas antes, el brasileño ya había dejado claro qué tipo de capitán quiere ser al acordarse de Roony Bardghji en su primer discurso como primer capitán y desearle una pronta recuperación. Después trasladó ese liderazgo al césped.

El Jugador Estrella reconoce así una actuación que resume muchas de las virtudes de Raphinha: carácter, compromiso, capacidad para aparecer en los momentos importantes y una conexión cada vez mayor con la afición. En una noche especial por el regreso del Gamper al Spotify Camp Nou, el brasileño se lleva el primer gran reconocimiento individual de la temporada. Y lo hace justo cuando estrena el brazalete que confirma oficialmente lo que ya llevaba tiempo demostrando: que es uno de los líderes de este Barça.