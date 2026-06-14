Raphinha y su continuidad en el Barça: el deseo del brasileño

Raphinha se ha convertido en un futbolista fundamental para Hansi Flick. El brasileño dio un paso adelante decisivo tras la llegada del alemán y en estas dos últimas temporadas ha conseguido números estratosféricos. Flick le ha sacado el mejor rendimiento y el atacante es ya el gran capitán del equipo dentro y fuera del campo. Raphinha podría salir del Barça si quisiera, pero todo indica que no lo hará, al menos, este verano a pesar de las ofertas que tiene encima de la mesa.

A Raphinha le gustaría quedarse en el Barça prácticamente de por vida. No solo se siente a gusto sino que está identificado con el club y con el equipo en algo que va mucho más allá del terreno de juego. Porque el brasileño ejerce de capitán y es una pieza fundamental de la relación del vestuario con el club.

Raphinha renovó el año pasado, pero en un contrato que se quedó algo corto. En años y también en salario. Porque el brasileño no está a la altura en la escala salarial de las últimas renovaciones que ha acometido el club blaugrana con sus compañeros de vestuario. El brasileño firmó por lealtad al club, pero le gustaría una revisión de las condiciones y más teniendo en cuenta el pastizal que le están ofreciendo desde Arabia Saudí y que está rechazando año a año.

El brasileño se ha reunido con varios agentes. Llegó al Barça con Deco como representante, pero ahora su no tiene un agente al uso. Y eso que varias agencias se le han acercado para intentar captarle aunque se maneja con gente de su más estricta confianza. Y en todos estos encuentros siempre ha manifestado su voluntad de seguir en el Barça a poder ser en mejores condiciones. Vaya, equiparándose al resto de compañeros que también son imprescindibles en el equipo.

El Barça, por ahora, no va a mover pieza con Raphinha. Desean que se quede y esperan que, tras el Mundial, nada cambie. Toda la planificación está hecha para que el brasileño sea pieza importante en el equipo de Flick. Ha pasado la época en la que el club estaba dispuesto a escuchar ofertas. Al menos, este pacto tácito es de una temporada y luego ya se verá.

El club blaugrana se siente cómodo con la situación contractual y habrá que ver si llega un detalle final hacia el brasileño, pero todo va encaminado a una posible salida ya el próximo verano cuando le quede un año de contrato por delante. Y ahí, los petrodólares de saudí sí pueden ser una tabla de salvación tanto para el Barça como para un futbolista que está renunciando a mucho para vestir de blaugrana. Su lesión con la selección de Brasil no gustó nada y frenó las opciones de un posible nuevo contrato.

Tampoco es baladí el fichaje de Anthony Gordon por el club blaugrana. El futbolista inglés es un atacante muy, muy similar a Raphinha en cuanto al ataque de espacios, la definición y, sobre todo, la presión ofensiva. El Barça quiso avanzarse al mercado para atar a una pieza que puede ser fundamental en el futuro si se debe sobrevivir sin el brasileño. Este curso el deseo es que convivan los dos y el año próximo ya se verá.