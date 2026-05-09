Raphinha, sobre su futuro en el Barça: "Si el club quiere hablar conmigo, estoy abierto"

Raphael Días Belloli estará de vuelta este domingo para el Clásico. El brasileño ya fue convocado ante Osasuna, pero Hansi Flick decidió no correr riesgos y no forzar su regreso. Para el duelo ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou sí que apunta todo a que el de Porto Alegre tenga minutos de calidad.

Raphinha se lesionó en el partido amistoso de Brasil ante Francia / ADAM RICHINS / EFE

Fue un mazazo su baja en el amistoso con Brasil en Estados Unidos. Cayó en el momento clave de la temporada y no pudo estar en la eliminatoria de Champions ante el Real Madrid. Un mazazo para el técnico alemán y para las posibilidades del equipo.

Recuperación

Tras pasar unos días en Brasil, el extremo volvió a la Ciudad Condal y empezó su recuperación con vistas a estar bien y disponible para el Clásico del 10 de mayo. Dicho y hecho.

Raphinha, en el banquillo del Barça. / DANI BARBEITO / SPORT

'Rapha' ha concedido una entrevista en 'Movistar' para la previa del encuentro. Y, como es habitual, no ha dejado indiferente a nadie. No suele andarse con tapujos el internacional brasileño.

"El rival me gusta, puede ser. Estoy buscando mi mejor versión otra vez. Me falta un poco más. Esperamos que sea un partido bastante complicado, ellos aún tienen posibilidades matemáticas de ganar la Liga, así que no nos van a regalar nada. Si ganamos, a celebrar la Liga", asegura el gaucho.

Hacer de Lamine

"Si juego por la banda derecha que no esperen nada especial porque no soy Lamine. Lamine es una estrella y las cosas que hace...", añade.

Respecto a su futuro, Raphinha dejó caer que "me veo muchos años aquí. Tengo contrato hasta 2028 y si el club quiere hablar conmigo estoy abierto".