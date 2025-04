Raphinha confiesa que quería marcharse del Barça

Hansi Flick se fundió en un espectacular abrazo con Raphinha nada más acabar el partido ante el Celta. Una remontada que tuvo en el brasileño en uno de sus héroes con una asistencia y los dos últimos goles del partido. El empate de cabeza y el que selló la victoria asumiendo la responsabilidad de lanzar un penalti por la escuadra en el tiempo de descuento.

Flick destacó al final del encuentro el liderazgo de Raphinha y cómo logró en el descanso que "su mentalidad fuera positiva" para comandar la remontada en una muestra del diálogo permanente que mantiene con uno de sus capitanes.

Unas conversaciones que arrancaron a final de temporada y que sirvieron para que el brasileño se quedara en el club cuando tenía prácticamente hechas las maletas para cambiar de aires.

Raphinha enloquece con el 4-3 contra el Celta / Leo Gerzon

Así lo confesó el futbolista en los micrófonos de DAZN a la conclusión del duelo ante los celestes: "Hansi me cambió prácticamente todo. Como he dicho otras veces en entrevistas, me iba del club antes de empezar la temporada y el míster fue súper importante para quedarme".

Flick consiguió que siguiera y lo hiciera a un nivel que incluso le sitúa como uno de los candidatos al Balón de Oro. "Me ha dado conciencia para hacer todo lo que estoy haciendo. Me ha cambiado la carrera", aseveró el futbolista

Raphinha está que se sale y, a sus 28 años, considera que "es mi mejor etapa desde que empecé en el fútbol y se lo debo todo al míster".

Los números de Raphinha son impresionantes. Ha participado en 53 goles del Barça en la presente campaña. Ha marcado 30 goles, mientras que ha repartido 23 asistencias a sus compañeros.

Una contribución que supera ampliamente a la de su compatriota Vinicius, quien se perfilaba como el principal candidato a llevarse el Balón de Oro después de rozarlo la temporada anterior cuando fue superado por Rodri.

Comparativa con Vinicius

Vinicius ha contribuido en 34 goles, 19 tantos menos que Raphinha, con 20 goles y 14 asistencias. El jugador del Real Madrid, además, tiene que escuchar las mofas de las aficiones rivales cuando le cantan "Vinicius, balón de playa".

En el Real Madrid digirieron muy mal que el premio al mejor jugador de la temporada anterior fuera para Rodri, lesionado desde el inicio de campaña, y ni tan siquiera se presentaron a la gala de France Football cuando habían ganado el premio al mejor equipo y al mejor entrenador, con Carlo Ancelotti.

Vinicius protesta una acción en el partido ante el Arsenal / Bernat Armangue / AP

Hansi Flick ha dado la vuelta a la situación de manera radical. Ahora el Barça es el gran candidato a llevarse el triplete, Raphinha es uno de los principales estandartes del equipo, junto a Pedri, y el Real Madrid lucha por salvar la temporada después de caer humillado ante el Arsenal con un global de 5-1 en la eliminatoria.

Flick, con una manera de jugar valiente y osada, ha sido capaz de levantar un vestuario que estaba apesadumbrado después de un final de campaña decepcionante en el anterior ejercicio con la caída en los cuartos de final de la Champions ante el PSG, el desplome en la misma ronda en la Copa del Rey frente al Athletic y no poder pelear la Liga con el Real Madrid.

La historia ha dado un vuelco sorprendente y radical, gracias al fichaje de un Hansi Flick que está obrando un milagro con la misma plantilla y las únicas incorporaciones de Dani Olmo y Pau Víctor.