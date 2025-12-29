"Raphinha es más completo que Dembélé"

José Peseiro, entrenador portugués de 65 años, fue uno de los primeros entrenadores que tuvo Raphinha cuando llegó a Europa. Guió los pasos del actual jugador del Barça tanto en el Vitoria de Guimaraes como más tarde en el Sporting de Portugal. Conoce perfectamente al brasileño y, como muchos, cree que se ha sido muy injusto con él a la hora de repartir los premios individuales a los mejores futbolistas de este 2025. "Fue ignorado de forma injusta. Estoy totalmente de acuerdo con él cuando mostró su enfado por no estar en el once de la FIFA", ha explicado en una entrevista al medio de comunicación árabe, Erem News.

El técnico portugués, actualmente sin equipo, dice que no le sorprende el rendimiento de Raphinha y que ya avisó de sus excelentes cualidades cuando fichó por el Barça. "Cuando trabajamos con él ya mostraba un talento enorme que consiguió desarrollar más tarde en Inglaterra. Y cuando llegó a Barcelona, dije a los medios de la ciudad que era un jugador extraordinario y que triunfaría en el Barça. Incluso afirmé en ese momento que era más completo que Dembélé, más consistente en las distintas fases y momentos del juego, tanto ofensivos como defensivos", explica.

De hecho, Peseiro se reafirma en lo que dijo entonces y cree que el brasileño es mejor futbolista que el francés. "Raphinha era y sigue siendo un jugador más completo. Su rendimiento es sólido y constante en distintos momentos del partido. Contribuye en la construcción, creación y definición, y además ofrece un desempeño defensivo muy alto".

Peseiro es un profundo conocedor del fútbol egipcio. Dirigió al Al Ahly y el Zamalek ha sido su último club. En la entrevista con el citado medio habla también del interés del Barça por el joven jugador egipcio Hamza Abdel-Karim, una de las perlas de la cantera del Al Ahly. "No conozco exactamente los detalles de esta situación, pero sé que los jóvenes egipcios tienen mucha calidad. En mi opinión, lo que les falta es ambición, preparación lingüística y capacidad de adaptación. No les falta talento, pero sí hábitos profesionales, rigor y sacrificio, aspectos necesarios para tener más éxito en el extranjero. Además, creo que muchos no quieren marcharse; no están dispuestos a asumir riesgos y temen la incertidumbre. Es un problema más mental que técnico o táctico", explica.

El Real Madrid

El entrenador portugués conoce también bien el Real Madrid, pues fue ayudante de Carlos Queiroz cuando éste entrenó al club blanco. Cree que Xabi Alonso necesita tiempo. "No es fácil entrenar al Real Madrid; estamos hablando del mejor club del siglo XX. Con tiempo, paciencia y mucho trabajo, creo que Alonso puede triunfar. Ahora está en una etapa de aprendizaje y comprensión de lo que significa ser entrenador del Real Madrid. La cuestión clave es el control del vestuario. Alonso ya ha demostrado gran capacidad técnica, pero en el Real Madrid deberá desarrollar métodos y estrategias de liderazgo para gestionar a jugadores con personalidades fuertes y un estatus muy elevado dentro del equipo".