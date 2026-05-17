Raphinha se coló en la fiesta de Lewandowski

Pues ya lo tenemos, una temporada más, el cierre a algo grande, con la tercera Liga en tres años. Y que la sigan... buscando. Porque el Barça es el campeón de Liga y lo era antes del homenaje que se dio ante el Betis en un Camp Nou lleno de polacos vestidos con la camiseta de Lewandowski. Ferran Torres, casi como otro improvisado reconocimiento, dijo que tampoco jugaba. "Robert, este es tu partido, disfrútalo". Y lo disfrutó como capitán. El Estadi le recibió no coreando, sino gritando su nombre. Que empiece la fiesta de despedida de uno de los más grandes '9' de la historia.

Todos los balones, que no sus compañeros, le buscaban a él. Pura inercia. Incluso cuando llegaba de un rebote, como tras un disparo de Raphinha, ejerciendo de Lamine Yamal por la derecha. Cancelo, por la izquierda, apareció preciso y desbocado, aunque suene contradictorio, un par de veces. El Betis intentaba salir a la contra. El guion previsto. La primera clara, porque costó encontrarla, fue de Fermín tras una jugada elaborada con paciencia. Al lateral externo de la red. Luego fue, a lo Ronaldinho, Raphinha quien probó a Álvaro Valles. Estuvo algo más cerca del gol que el de El Campillo. Robert, por su parte, seguía paciente, esperando su momento, agazapado, esperando el aroma a sangre.

Robert Lewandowski, antes de jugar su último partido con el Barça en el Camp Nou / GORKA URRESOLA

El Betis, hundido, salió en una contra y Abde acabó marcando gol. Fue anulado por un fuera de juego de tres metros de hacía media hora. ¿Es necesario dejar jugar cuando es tan claro? Los robots del silbato dicen que sí. ¿Inseguridad? ¿Incompetencia? ¿Ineptitud? Algo habrá de todo. Flick se cabreó en la banda. Más lo hizo Pellegrini cuando vio a Valles dejando su lado descubierto en un lanzamiento de falta de Raphinha que entró suave para abrir el marcador. El Barça tenía hambre; el Betis ofrecía alimento.

Raphinha hizo un doblete ante el Betis / GORKA URRESOLA

Mientras, Lewandowski seguía esperando, disfrutando de la Grada d'animació, que coreaba su nombre y el del "campió", que solo hay uno y responde al nombre de Futbol Club Barcelona. El objetivo, más allá de ganar, estaba en despedir al polaco con la firma del polaco, es decir, el gol. El reloj pasaba, todo estaba hecho menos eso, que el último gol lo marcó el 2 de mayo en Pamplona. El ritmo era lento y se llegó al descanso.

Cancelo logró el tercer gol del Barça ante el Betis / GORKA URRESOLA

Flick cambió la banda zurda sacando a Fermín, metiendo a Balde y subiendo a Cancelo, pero no era cuestión de nombres, sino de necesidad. Y el Barça lo tenía todo hecho, así que, marcado el primero, se dijo a sí mismo que el gol de Lewandowski, si llegaba, sería más por inercia. Robert conectaba sin prisas, sin agobios. Si cae, cae. Si no, no pasa nada. Hay días en los que la cosa no va. Tanto que, sin hacer nada del otro mundo, Raphinha hizo el doblete antes de ser cambiado.

Cuadra Fernández quería focos

El árbitro, hasta aquel momento más o menos invisible, como debe ser, dijo basta y, tras ser avisado por el VAR, señaló un penalti absolutamente inexistente, solo real en la imaginación de esos seres que ven ovnis los primeros jueves de cada mes bisiesto desde Monserrrat. Isco superó a Joan Garcia ("es de la Masia"). Fue Isco quien golpeó el pie de Gavi, pero hay cosas que nunca cambian.

Cancelo, que también es posible que no siga en el Barça, algo por lo que lleva luchando toda la vida, también se coló como Raphinha en la fiesta de Lewy para hacer el tercero y cerrar la victoria. Ya solo quedaba, sin más dilación, que Flick hiciera lo suyo. Robert probó el único disparo duro, seco, del partido antes de ser sustituido y recibir la ovación cerrada de un Camp Nou que ya es su casa: "Catalonia is my place on earth".