Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comunicado Real MadridValverde TchouameniQué ha pasado en el Real MadridPrestaciones socialesArbeloaGiro de Italia Etapa 1Rayo VallecanoMateo JunzaEntrenadores BarçaHorarios MotoGPQuinta plaza ChampionsFinal 8 Hockey PatinesDays of Play 2026Etapa 6 Vuelta a España femeninaClasificación La VueltaJódar - Borges horarioEspaña - Francia Europeo sub-17TransvulacaniaRueda de prensa TopuriaChimaev vs StricklandFinal Four EuroligaHorario clásico Barcelona - Real MadridRúa BarçaZegama Aizkorri 2026Edu AguirreManolo LamaMourinhoPsicólogo deportivoFreixa GaspartLuis EnriquePaseo marítimo
instagramlinkedin

FC Barcelona

Raphinha, a un paso del club de los 100 del Barça

Raphinha está muy cerca de entrar en la lista de los cien futbolistas con más partidos en la historia del Barça

Raphinha, futbolista del FC Barcelona

Raphinha, futbolista del FC Barcelona / Enric Fontcuberta / EFE

Ivan San Antonio

Ivan San Antonio

Raphinha suma 175 partidos oficiales con la camiseta del Barça y está a solo un pequeño paso de entrar en una lista histórica del club. Si participa en los cuatro encuentros de Liga que les queda a los blaugrana esta temporada, empezando por el Clásico ante el Real Madrid del próximo domingo, el brasileño alcanzará los 179 partidos y se meterá entre los 100 jugadores con más encuentros oficiales en la historia de la entidad, según datos de 'Transfermarkt'.

Raphinha fue clave en la última victoria del Barça ante el Real Madrid en la Liga de Flick en Montjuïc

Raphinha fue clave en la última victoria del Barça ante el Real Madrid en la Liga de Flick en Montjuïc / Alberto Estevez / EFE

Con esa cifra, Raphinha pasaría a ocupar la posición número 99 del ranking histórico. Quedaría justo por detrás de Johan Cruyff, que cerró su etapa como jugador en el Barça con 180 partidos, y superaría a Julio César Benítez, que quedaría en la posición 101 con 178 encuentros. También dejaría atrás a Francesc Calvet y Urbano Ortega, ambos igualmente con 178 partidos.

Es decir, con que juegue los cuatro compromisos que restan, el brasileño dará un salto relevante en la clasificación histórica del club. De momento, con sus 175 apariciones, aparece empatado en esa zona de la tabla con nombres como Luis Suárez Miramontes y Oleguer Presas, y ya ha alcanzado a otras figuras históricas del barcelonismo.

Siete compañeros le esperan

Dentro de la plantilla actual, varios futbolistas ya forman parte de ese grupo de los cien con más partidos oficiales en el Barça y todavía pueden seguir escalando posiciones. El que más arriba está es Marc-André ter Stegen, en la posición 11, con 423 partidos. También figuran Frenkie de Jong, en la 43, con 295; Pedri, en la 64, con 242; Ronald Araujo, en la 74, con 211; Ferran Torres, en la 78, con 204; Robert Lewandowski, en la 89, con 189; y Jules Koundé, en la 93, con 186.

Ferran Torres alcanza los 200 partidos con el FC Barcelona

Ferran Torres alcanza los 200 partidos con el FC Barcelona / FCB

Por detrás de ese grupo ya vienen varios jugadores con opciones claras de entrar en el top-100 en el futuro si mantienen continuidad en el primer equipo. Es el caso de Alejandro Balde, que ocupa la posición 113 con 164 partidos; Èric Garcia, 114 con 163; Gavi, también con 163 en la 115; Lamine Yamal, en la 128 con 151; Fermín López, en la 142 con 134; y Pau Cubarsí, en la 150 con 126.

Noticias relacionadas y más

Lamine Yamal y Raphinha celebran un gol ante el Newcastle United

Lamine Yamal y Raphinha celebran un gol ante el Newcastle United / Valentí Enrich / SPO

El primero que lo hará, quizá esta temporada o, salvo que su futuro se tuerza en verano y salga, la siguiente será Raphinha, uno de los capitanes del equipo al que solo la lesión sufrida en el amistoso Brasil-Francia jugado en el último parón de selecciones evitó que ya forme parte de ese selecto grupo.

TEMAS

  1. Tchouaméni manda al hospital a Valverde en una nueva pelea 'muy grave' en el vestuario del Real Madrid
  2. Lluvia de millones en primas por el título de LaLiga del Barça
  3. Ya es oficial: El BOE confirma la ayuda de 100 euros para propietarios de perros en esta comunidad de España
  4. Terremoto Vlahovic: planta a la Juve y espera al Barça
  5. Última hora sobre la pelea Valverde - Tchouaméni, en directo: polémica en el vestuario del Real Madrid
  6. Rashford justifica su fichaje por el Barça
  7. Juan Jesús Ruiz-Niño, experto en psicología deportiva, sobre Simeone: 'Su intensidad en la banda es un arma de doble filo
  8. Terremoto Monchi en el Espanyol: optimismo con el proyecto, dos condicionantes, opción Bordalás y todo acompañado de una gran inversión

Raphinha, a un paso del club de los 100 del Barça

Raphinha, a un paso del club de los 100 del Barça

Libres y Practice del GP de Francia hoy: horario y dónde ver gratis MotoGP por TV, en directo con Márquez

Libres y Practice del GP de Francia hoy: horario y dónde ver gratis MotoGP por TV, en directo con Márquez

David Silva y Quini conquistan el estreno de Ganar la Red en un torneo repleto de caras conocidas

David Silva y Quini conquistan el estreno de Ganar la Red en un torneo repleto de caras conocidas

Cancelo aprieta por su futuro: "El Barça es perfecto para mi"

Cancelo aprieta por su futuro: "El Barça es perfecto para mi"

Asunción Premier Padel P2 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver

Asunción Premier Padel P2 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver

Cuándo pelea Chimaev vs Strickland en el UFC 328: cartelera, combate de Joel Álvarez y dónde ver por TV y en directo en España

Cuándo pelea Chimaev vs Strickland en el UFC 328: cartelera, combate de Joel Álvarez y dónde ver por TV y en directo en España

Final 8 de hockey patines 2026: horarios de semifinales, resultados de Barça y dónde ver por TV en directo

Final 8 de hockey patines 2026: horarios de semifinales, resultados de Barça y dónde ver por TV en directo

El estadio MetLife, sede de la final del Mundial, comienza su puesta a punto