Raphinha, a un paso del club de los 100 del Barça

Raphinha suma 175 partidos oficiales con la camiseta del Barça y está a solo un pequeño paso de entrar en una lista histórica del club. Si participa en los cuatro encuentros de Liga que les queda a los blaugrana esta temporada, empezando por el Clásico ante el Real Madrid del próximo domingo, el brasileño alcanzará los 179 partidos y se meterá entre los 100 jugadores con más encuentros oficiales en la historia de la entidad, según datos de 'Transfermarkt'.

Raphinha fue clave en la última victoria del Barça ante el Real Madrid en la Liga de Flick en Montjuïc / Alberto Estevez / EFE

Con esa cifra, Raphinha pasaría a ocupar la posición número 99 del ranking histórico. Quedaría justo por detrás de Johan Cruyff, que cerró su etapa como jugador en el Barça con 180 partidos, y superaría a Julio César Benítez, que quedaría en la posición 101 con 178 encuentros. También dejaría atrás a Francesc Calvet y Urbano Ortega, ambos igualmente con 178 partidos.

Es decir, con que juegue los cuatro compromisos que restan, el brasileño dará un salto relevante en la clasificación histórica del club. De momento, con sus 175 apariciones, aparece empatado en esa zona de la tabla con nombres como Luis Suárez Miramontes y Oleguer Presas, y ya ha alcanzado a otras figuras históricas del barcelonismo.

Siete compañeros le esperan

Dentro de la plantilla actual, varios futbolistas ya forman parte de ese grupo de los cien con más partidos oficiales en el Barça y todavía pueden seguir escalando posiciones. El que más arriba está es Marc-André ter Stegen, en la posición 11, con 423 partidos. También figuran Frenkie de Jong, en la 43, con 295; Pedri, en la 64, con 242; Ronald Araujo, en la 74, con 211; Ferran Torres, en la 78, con 204; Robert Lewandowski, en la 89, con 189; y Jules Koundé, en la 93, con 186.

Ferran Torres alcanza los 200 partidos con el FC Barcelona / FCB

Por detrás de ese grupo ya vienen varios jugadores con opciones claras de entrar en el top-100 en el futuro si mantienen continuidad en el primer equipo. Es el caso de Alejandro Balde, que ocupa la posición 113 con 164 partidos; Èric Garcia, 114 con 163; Gavi, también con 163 en la 115; Lamine Yamal, en la 128 con 151; Fermín López, en la 142 con 134; y Pau Cubarsí, en la 150 con 126.

Lamine Yamal y Raphinha celebran un gol ante el Newcastle United / Valentí Enrich / SPO

El primero que lo hará, quizá esta temporada o, salvo que su futuro se tuerza en verano y salga, la siguiente será Raphinha, uno de los capitanes del equipo al que solo la lesión sufrida en el amistoso Brasil-Francia jugado en el último parón de selecciones evitó que ya forme parte de ese selecto grupo.