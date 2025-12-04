Raphinha: las claves de un liderazgo transversal

La estadística no lo explica todo en el fútbol. Y mucho menos en casos puntuales como los de Raphinha. El regreso del brasileño ha sido una noticia excelente después de dos meses de lesión por todo lo que ha aportado tanto dentro como fuera del campo.

En el terreno de juego salta a la vista. Es el jugador que inicia la presión, que grita a sus compañeros para que lo sigan y se desfonda por completo.

En ataque, Raphinha es el jugador del fútbol europeo que más desmarques realiza logrando un doble objetivo: por un lado estira a los rivales que deben estar pendientes de él y, por otro, genera ocasiones de gol tanto para marcar como para asistir a sus compañeros. Es un quebradero de cabeza constante para todos los rivales.

Su minutaje ha sido muy medido con 9’ frente al Athletic, 28’ contra el Chelsea, 60’ ante el Alavés y 74’ contra el Atlético de Madrid. Tiempo suficiente como para demostrar que es imprescindible.

Líder

Futbolísticamente tiene a la afición en el bolsillo. Se vio cuando marcó frente al Atlético y como enloqueció al público señalando el escudo. Su implicación con la grada es innegable. Ahora es uno de los jugadores más queridos y de los que hace levantar al público de sus asientos. Su nivel es tan alto que incluso Diego Pablo Simeone dijo al final del partido que le entregaría el Balón de Oro.

Raphinha está implicado cien por cien en el proyecto. Tras la marcha de Iñigo Martínez se necesitaba que alguien le cogiera el relevo. Raphinha se ha encargado de esta faceta de aglutinar todas las sensibilidades del vestuario. Se lleva a las mil maravillas con todos, los jóvenes, los veteranos, extranjeros y staff técnico.

Raphinha es un referente para Lamine Yamal / Valentí Enrich

Su relación, por ejemplo, con Lamine Yamal es muy buena, un factor fundamental para que este equipo funcione. Lamine, a sus 18 años, aún necesita que lo guíen por el buen camino y Raphinha es la persona ideal para hacerlo. Es capaz de comprender y empalizar con su carácter extrovertido, pero también le exige trabajo, especialmente en la presión en el campo. Si Raphinha trabaja como el que más, el resto están obligados a seguirle.

Durante estos dos meses de lesión lo ha pasado muy mal. En primer lugar por haber recaído en dos ocasiones de su lesión muscular. Raphinha se señaló como el culpable por las ganas que tenía de ayudar al equipo. Quiso volver antes de tiempo para el clásico y otros partidos importantes, sin tener en cuenta las recomendaciones del cuerpo técnico y recuperadores.

En segundo lugar, estar fuera del equipo lo ha llevado a una situación de mucho nerviosismo. Ha vivido los partidos con mucha intensidad cerca del banquillo y, incluso, viajó a alguno, como en el Bernabéu, donde puso paz en el verde cuando los jugadores del Real Madrid quisieron pasar factura a Lamine Yamal. Otro gesto de gran capitán en su haber.

Ganador

Raphinha es un ganador nato y tiene mucho carácter, además de mucha fe en el proyecto. El brasileño está convencido de que puede ganar la Champions League como barcelonista. Esta temporada parece complicada, pero el ejemplo del PSG de la temporada pasada sirve para demostrar que lo importante en la máxima competición continental es estar al cien por cien a partir de febrero.

Raphinha solo piensa en ganar títulos con el FC Barcelona / Valentí Enrich

‘Rapha’ no se reservará lo más mínimo. El tópico dice que en año de Mundial, los brasileños dejan de pisar el acelerador en sus clubs, algo que no pasará con el jugador del Barça. Dejará hasta la última gota de sudor para que el FC Barcelona esté compitiendo por todos los títulos hasta final de temporada. Luego ya llegará la hora de reunirse con Carlo Ancelotti para disputar la gran cita del verano.

Raphinha tiene muy buena conexión con ‘Carletto’, igual que con el staff del Barça. Con Hansi Flick siente un ‘feeling’ especial. No se conocían de nada a su llegada, pero conectaron pronto. Ambos ven el fútbol de una manera similar, con pasión e intensidad. De ahí la imagen de cómo el delantero consolaba a su venerado entrenador.