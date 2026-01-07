Raphinha cierra el círculo virtuoso del gol en el Barça

Flick pidió mejorar las prestaciones vistas ante el Espanyol y sus futbolistas respondieron en un primer tiempo espectacular en el que convirtieron al Athletic Club en una caricatura. La exhibición ofensiva de los blaugrana en los primeros 45 minutos confirmaron que, juegue quien juegue, el que manda es el equipo. En mayúsculas.

Arrancaron bien los vascos, presionando arriba, pero el Barça fue sintiéndose cada vez más cómodo hasta que acabó adueñándose del balón y asediando la portería de Unai Simón, que recogió hasta cuatro veces el balón del fondo de la red. Flick observaba, feliz y satisfecho, desde la banda el fútbol coral de un equipo en el que Lamine Yamal fue suplente, Èric volvió al centro de la defensa y Raphinha a la posición en la que más brilla.

En el fondo, da igual cómo se coloquen y quién juegue porque el Barça juega casi de memoria y tiene la maquinaría de un reloj suizo. Un dato prueba que todos suman en una apuesta que acaba favoreciendo al grupo a nivel colectivo y a los jugadores a nivel individual. Y es que en los últimos cuatro partidos disputados, los blaugrana han visto puerta en once ocasiones, cinco de ellas ante el Athletic en Jeddah. Lo sorprendente es que esos once tantos los han marcado nueve jugadores distintos.

El Barça celebra el tanto de Fermín en Jeddah / AP

Tras el 2-0 ante Osasuna con doblete de Raphinha, Christensen y Rashford marcaron ante el Guadalajara en la Copa del Rey, mientras que Raphinha y Lamine lo hicieron en Liga en Villarreal. En el derbi ante el Espanyol, en cambio, fueron Dani Olmo y Lewandowski quienes vieron puerta y ante el Athletic lo hicieron Ferran Torres, Fermín López, Roony y Raphinha por partida doble, el único que ha repetido en esta serie anotadora muy poco habitual.

De hecho, en lo que va de temporada, trece futbolistas distintos han sido capaces de marcar, demostrando que en este Barça el gol está muy repartido, tanto que nueve de ellos han protagonizado los últimos once goles. Todos suman, jueguen más o jueguen menos, sean titulares o suplentes. Además, ya son cuatro partidos y medio con la portería a cero.