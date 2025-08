Raphinha: "La Champions es el reto de mi carrera"

El Fours Seasons es el hotel de concentración del Barça en Seúl y el equipo tenía día libre este viernes, de ahí que Raphinha no tuviera demasiadas ganas de entrevistas con la prensa. Normal. Pese a ello, el brasileño atendió a SPORT durante quince minutos (para fotos y entrevista) tras la exhibición de los de Flick ante el FC Seúl. Sí, es cierto que el rival no es el PSV de Guus Hiddink, tanto como que está en plena temporada mientras el Barça sigue de gira por Corea del Sur.

Raphinha atendió a SPORT en la gira por Corea del Sur del Barça / VALENTÍ ENRICH

Hace tres años, en 2022, dio su primera entrevista a SPORT en Dallas. Tres años después lo hace en Seúl. Des entonecs, ¿se han cumplido sus sueños o quedan algunos por cumplir?

Yo tenía un sueño: vestir esta camiseta y, por lo menos, cumplirlo hasta el final de mi contrato. He podido hacer la renovación de mi contrato al final de la temporada pasada, y esto quiere decir que estoy haciendo un buen trabajo. Para mí es un sueño que está siendo cumplido.

¿En qué ha cambiado Raphinha en estos tres años?

Soy el mismo, quizás con más madurez, pero el mismo Raphinha. Las ganas de hacer un buen trabajo y poder hacer buenos partidos con esta camiseta las tengo desde el primer día, y diría que soy el mismo.

Y como capitán.

Bueno, la verdad que, si dijera que era un sueño, estaría mintiendo, porque al final no había soñado con ser capitán. Fue algo que pasó, y poder ver que mis compañeros me vean así, como un capitán dentro del vestuario, es muy gratificante.

¿Ter Stegen debe seguir siendo el primero?

Sí, en mi opinión sí, pero al final ya no es algo que dependa de nosotros. Desde que llegué siempre me ha ayudado y ya era capitán. En el fútbol hay jerarquías y tenemos que respetarlas. Para mí, aunque no lo sea, seguirá siendo una persona especial. Si hay votaciones o no es una pregunta para el míster o el presidente.

¿Qué les da de comer Flick para que salgan tan motivados?

Bueno, creo que si no estás motivado en jugar en este club, no tienes que estar aquí. Lo que nos da el míster es la oportunidad de mostrar nuestro valor con esta camiseta, y el trabajo lo hacemos bien durante los entrenos. Esto es lo más importante para llegar bien a los partidos.

Si no estás motivado en jugar en este club, no tienes que estar aquí Raphinha

Para usted ha sido importante.

Fue la persona que confió en mí para demostrar el talento que tengo, el trabajo que hago. Y fue la persona que me ha hecho ser capitán. Deciden los jugadores, pero al final quien decide es el míster y si el míster decide que no, no lo sería. Ha decidido que sí. Para mí es una persona muy especial.

Con Rashford le llega competencia.

Para jugar con esta camiseta, en este club, tienes que estar preparado para toda la competencia que haya. En mi opinión, cuanta más competencia tengamos, mejor. Al final, así uno ayuda a evolucionar al otro, y esto es lo más importante si queremos ganar títulos.

Raphinha atendió a SPORT en la gira por Corea del Sur del Barça / VALENTÍ ENRICH

¿Es la mejor plantilla desde que llegó?

Yo creo que siempre hemos tenido una buena plantilla. En la primera temporada que llegué ganamos dos títulos. Obviamente que las cosas cambian, los jugadores cambian, el entrenador cambia, pero en mi opinión, desde que llegué hemos tenido buena plantilla y buenos jugadores.

¿La temporada pasada fue la mejor de su carrera?

Sí.

Raphinha atendió a SPORT en Seúl / VALENTÍ ENRICH

¿Puede ser mejor?

Yo intento siempre buscar mi mejor versión en los entrenos, los partidos, la temporada. Y bueno, la temporada pasada intenté que fuera mejor que la anterior, y esta temporada intentaré que también sea mejor que la pasada.

Le falta la Champions.

La Champions es un reto personal de mi carrera, y también es un objetivo del club: ganar la sexta Champions. Yo, en particular, haré todo lo posible para que lo podamos hacer. Y seguramente que también los jugadores están pensando lo mismo.

Haré todo lo posible para ganar la Champions Rapinha

Renovó la temporada pasada por un año más, pero ya hay jugadores que están firmando hasta 2030 e incluso más allá. ¿También piensa más allá de 2028?

Yo, la verdad, es que si el club está contento conmigo, seguiré aquí hasta cuando pueda. Obviamente, si veo que no estoy dando mi mejor nivel o ya no estoy aportando suficiente, también soy consciente de que será el momento de salir. Pero, de momento, creo que estoy bien y en buen nivel físico y táctico también. Luego ya se verá lo que vamos a hacer, pero, como te dije, si estoy bien y el club me quiere aquí, seguiré dando lo máximo.

Cuatro clásicos, cuatro victorias y cuatro veces fue decisivo.

En mi opinión, todas las temporadas son complicadas. Y son clásicos. Los clásicos son disputados partido tras partido, y aunque la gente piense que fueron partidos fáciles, para mí no. Nosotros, la verdad, los partidos quizá parecieron más fáciles por la intensidad que tuvimos y la concentración, pero para nada fueron fáciles. Y tampoco esta temporada lo serán. Son clásicos y cada partido es una historia diferente.

Raphinha atendió a SPORT en la gira por Corea del Sur del Barça / VALENTÍ ENRICH

De todos los partidos que ha jugado con el Barça, ¿con cuál se quedaría y con qué gol?

(Se lo piensa) Creo que con el gol contra el Benfica.

¿La épica?

Sí, fue un 4-5.

Fue una temporada en la que pasó de todo. Les acusaron de dopaje.

¿De qué, perdón?

De dopaje. Porque llevabais las muñecas vendadas.

Ah, sí (ríe). La gente, cuando tiene que hablar y empezar a decir cosas para estar en los medios sociales y no tiene nada que hacer, empieza a tirar cosas que no son, o a buscar excusas que tampoco. La gente, antes de acusar de algo, tiene que buscar saber lo que pasó, y mucha gente no lo hace. Simplemente dicen lo que quieren, y hay mucha gente que tiene poder en los medios sociales que no debería tener.

Tras la temporada que hicieron, ¿el Balón de Oro debería ser para un jugador del Barça?

(Se lo piensa mucho) Yo creo que el premio tiene que ser justo, solo eso.

Raphinha atendió a SPORT en la gira por Corea del Sur del Barça / VALENTÍ ENRICH

Ya.

Lo que veo quizás no importe, es muy complicado la verdad. Para mí, muchas veces es un premio un poco complicado, pero lo que me importa es ser el mejor del mundo en mi casa para mi familia, para mis hijos, es la gente que me importa.

Lamine también es candidato.

Para mí es un jugador espectacular, si depende de él será el mejor jugador del mundo durante muchos años, solamente depende de él, hay que trabajar muchísimo porque el talento lo tiene.

Le criticaron mucho por su fiesta de aniversario.

No entiendo las críticas por lo que hace a nivel personal. Las personas que lo critican, con 18 años y haciendo lo que está haciendo y lo que tiene, harían lo que hace él o peor. Tiene que aprovechar, cuando está de vacaciones tiene que hacer lo que quiera y da igual lo que piensen, es un niño súper comprometido con el equipo, con la plantilla, y los resultados callan a los que hablan.

El talento que tiene La Masia es una bendición Raphinha

Tras Lamine llega Dro, Jofre, Guille, Toni... ¿Pero esto qué es?

El club tiene un ADN muy, muy fuerte, y esto ayuda a llegar al primer equipo un poco mejor adaptado de lo que pasa en otros equipos. Y al final la calidad la tienes, que es una bendición, y cada uno tiene la suya. Es un buen trabajo junto con su talento, y que son de aquí.

Raphinha atendió a SPORT en la gira por Corea del Sur del Barça / VALENTÍ ENRICH

Oiga, la celebración de sus goles ¿qué significa?

Es algo para mí.

De acuerdo. Y la cinta en el pelo, ¿un guiño a Ronaldinho?

No, no, es porque tengo el pelo largo y tengo que poner el pelo por abajo.