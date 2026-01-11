¿Por qué Raphinha ha celebrado la Supercopa de España con gafas de sol?

El FC Barcelona se ha proclamado campeón de la Supercopa de España después de imponerse al Real Madrid en una final muy disputada (3-2). El conjunto azulgrana amplía su ventaja como equipo más laureado de la competición, con 16 títulos por 13 de su eterno rival.

La celebración del primer título del año está dejando infinidad de imágenes curiosas, destacando entre ellas el 'look' del gran protagonista de la noche. Raphinha, héroe azulgrana con un doblete ha salido a recoger tanto el título como el trofeo MVP luciendo unas gafas de sol que ya son habituales en las celebraciones del conjunto azulgana.

Esta peculiar manera de celebrar, también utilizada por Lamine Yamal en la temporada anterior, tiene su origen en Estados Unidos. Concretamente en la NBA, dónde los jugadores acostumbran a celebrar el anillo de esta misma manera.

Lamine Yamal, durante la celebración de la Supercopa de España 2024/25 / EFE

El uso de gafas de sol en la entrega de títulos responde a varias explicaciones. La primera, y a la vez la más lógica, es su uso como protección al descorchar las botellas de champán, bebida omnipresente en este tipo de festejos.

Más allá de su uso práctico, las gafas de sol en las celebraciones también son parte de la cultura del espectáculo. NBA y 'show' acostumbran a ir de la mano, y los jugadores utilizan todo tipo de elementos distintivos para destacar, entre ellos las gafas de sol.

El uso de este tipo de lentes está tan arraigado en los deportes americanos que incluso algunos equipos diseñan gafas específicamente para la ocasión, normalmente personalizadas con el escudo de la franquicia.

Esta particular forma de celebrar de Raphinha y compañía es una muestra más de la influencia americana en el vestuario azulgrana. Sin ir más lejos, Dani Olmo celebra sus goles como una de las estrellas de la NBA, Damien Lillard.