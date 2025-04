Raphinha, carácter ganador y sangre caliente a partes iguales

"Si juegas para el Barça, tienes que pensar en ganar todo. Si no piensas así, estás en el equipo equivocado", aseguró Raphinha hace varios meses. Dicha afirmación ilustra la mentalidad de máximos del extremo, un tipo diferente respecto a otros brasileños que han vestido la elástica azulgrana en los últimos tiempos. De sangre caliente, el de Porto Alegre es muy querido en el vestuario por mostrar con toda naturalidad su carácter pasional y abanderar la cultura del esfuerzo diario.

El ex del Leeds es un tipo con pronto, algo que puede producir picos de intensidad. Para bien y para mal. Sin embargo, en el club valoran muy positivamente la ambición de 'Rapha' tras unos años en los que a la plantilla se la vio decaída anímicamente e incluso por momentos resignada ante la acumulación de fiascos deportivos.

No lo pasó bien el extremo en sus primeros tiempos en la capital catalana. La adaptación no fue sencilla y, además, el jugador no sintió una confianza incondicional por parte de Xavi Hernández, que solía sustituirle en el primer tramo de la segunda mitad cuando muchas veces es en el tramo final en partidos rotos cuando el brasileño puede marcar las diferencias.

Ya entonces a sus compañeros les quedó claro que Rapha es un tipo emocional, incapaz de disimular su estado de ánimo. Su monumental enfado con el asistente tras el empate ante el Betis es un episodio similar a otros que ya han sucedido desde que firmó por el Barça. En entrenamientos e incluso en algún partido. Como por ejemplo, como ocurrió en el duelo en Montjuïc frente al Valencia la temporada pasada tras ser cambiado. El carácter ganador del '11' le lleva a vivirlo todo con máxima intensidad. Después, ya en frío, Raphinha nunca tiene problemas para hacer autocrítica o pedir disculpas. "No soy una persona a la que le guste mentir o contar historias", dijo recientemente. Rapha siempre va de cara.

Raphinha es una pieza fundamental para el FC Barcelona / JAVI FERRANDIZ / SPO

Capitán y referente en el vestuario

Si el brasileño, ya uno de los capitanes, es un tipo tan querido en el vestuario, es porque cumple con aquello que predica. Puede que tenga un toque 'vinagre' -como se suele decir coloquialmente-, pero después es el primero en apoyar a sus compañeros, en acercarse cuando hace falta algún consejo personal o en mandar un mensaje positivo cuando a algún jugador no le salen las cosas. Él sabe cómo de importante es el apoyo cuando uno se siente bajo de ánimos porque ahora está en la cara de la moneda pero hubo un tiempo, cuando se repetían las especulaciones en torno a su futuro, que vivía instalado en la cruz.

Raphinha lleva años haciendo terapia para ser cada día más fuerte pero esa humanización que muestra, sin miedo a admitir las cosas que le han herido -reconoció que en verano se planteó marcharse-, unida a su incansable entrega a diario sobre el césped, huyendo del tradicional rol de estrella brasileña, le lleva a ser muy admirado por sus compañeros de equipo, la mayoría más jóvenes que él.