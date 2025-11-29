Raphinha, un capitán que no se esconde

Cuánto ha echado de menos el Barça a Raphinha. Hay futbolistas que suman, que trasladan su personalidad sobre el césped y que convierten a sus equipos en algo parecido a ellos mismos. Pasa con Pedri, también con Lamine Yamal como pasaba con Iniesta o con Puyol. Son futbolistas de los grandes, de los que no están de paso luciendo intrascendencia. Un equipo campeón debe sumar cuantos más jugadores de este tipo mejor; el resto sobran.

Raphinha, por supuesto, es uno de los primeros. Ya dejó muestras de su carácter competitivo e indomable en los pocos minutos que jugó ante el Chelsea, sacando los colores a sus compañeros con presiones individuales. En momentos complicados, este tipo de futbolista es imprescindible y el '11' del Barça se ha echado mucho de menos durante su ausencia por lesión. Cuando volvió, lejos de buscar culpables, ejerció de capitán, compañero y buena persona: "Asumo la responsabilidad de las dos recaídas". Un ejemplo dentro y fuera del campo.

Mucho más que números

Ante el Alavés jugó de inicio y el equipo lo agradeció. Mientras el brazalete pasa sin pena ni gloria por otros de sus compañeros, en Raphinha brilla con luz propia porque no solo supone un trozo de tela en el brazo, sino que toma todo su sentido. Se vació, presionó, hizo mejor a Balde, ayudó al centro del campo, fue un peligro constante y suyas fueron las dos asistencias que acabaron en los goles de Lamine Yamal y Dani Olmo.

Raphinha, ante el Alavés / Dani Barbeito

El Barça sufrió porque todo cuesta y nada es fácil, pero saber sufrir también es una muestra de madurez y de crecimiento colectivo. Además, cuando las cosas no van rodadas, es cuando más imprescindible se hace la figura de un jugador como Raphinha, que contagia a sus compañeros de esa garra e intensidad necesarias para competir. El brasileño aporta mucho más de lo que dicen sus números, sobre el césped y en el vestuario, así que la mejor noticia ante el Alavés fue comprobar que el capitán, uno de verdad y que no se esconde, está de vuelta. Ganó el MVP. Merecidísimo.