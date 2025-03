Raphinha: "Somos candidatos a todo"

El engranaje de Flick gira solo. Los jugadores están en su mejor momento y quieren aprovecharlo. Tras el pase a cuartos de final hay confianza. Los jugadores quieren aprovechar la dinámica para llegar lejos.

Pedri, MVP por segundo partido consecutivo

El canario está en uno de los mejores momentos de su carrera y a pesar del alto nivel de sus compañeros vuelve a llevarse el trofeo del mejor jugador del partido. "Se lo he dicho tanto a Lamine como a Rafa, el MVP podría haber sido para ellos tranquilamente. Tenemos dinámicas que hay que aprovechar. Estoy muy contento por el segundo MVP consecutivo pero se lo merecían otros". Humilde, considera que el plus que está ofreciendo en defensa está mejorando su rendimiento. "Siempre he intentado trabajar el máximo en defensa. Mi padre me decía que el día que no me salieran bien las cosas al menos corriera".

Los jugadores azulgranas se enfrentaban a un partido complicado tras la pérdida del Dr. Miñarro, médico asistente del equipo. "Lo intentaremos ganar todo por él".

Pedri en acción ante el Benfica durante el partido de Champions League / Javi FERRÁNDIZ / SPORT

Raphinha quiere conquistar Europa

El Benfica se le da bien, le ha marcado 5 goles en los 3 partidos en los que se han cruzado esta temporada. Pero él piensa en el equipo. Lleva 11 goles, máximo goleador de la Champions, pero también ha repartido 4 asistencias en la competición europea. Ha celebrado el gol de su compañero Lamine limpiándole la bota. "El gol ha sido espectacular. Demuestra lo que es Lamine. Es un jugador con una calidad tremenda y nosotros solo tenemos que ganar con él".

La pérdida del Dr. Miñarro ha sido una inyección de motivación para los jugadores, que querían rendirle homenaje. "Ha dado fuerza para llegar a este partido con más ganas de ganar". Flick ha sabido sacar la mejor versión del brasileño y el buen momento del equipo es innegable. "Somos candidatos a ganar todo".

Gavi, el aliado de Flick

"El míster está dando mucha confianza a muchos jugadores. Eso se ve reflejado. Lo importante es que si tienes confianza siga dándote minutos, como a Raphinha, Lamino o Pedri". Defiende el centrocampista español, que destaca además el buen momento de su compañero canario. "Todo el mundo sabe la clase de jugador que es Pedri. El año pasado no lo pudo demostrar tanto porque se lesionaba mucho. Nadie se merece tanto como él el Balón de oro."

Hemos estado superiores tanto aquí como allí, aunque nos expulsaran a un jugador. Es lo que tenemos que hacer. Teníamos que mejorar mucho defensivamente y cada vez lo estamos haciendo mejor". Las sensaciones de los jugadores son buenas y se ponen el listón alto. "Aspiramos a todos los títulos. Hemos ganado el único que hemos luchado hasta ahora y los que quedan tenemos que ganarlos".

El equipo tiene una motivación extra, dedicarle éxitos al Dr. Miñarro. "Fue un palo duro para nosotros. Teníamos que ganar por él y es lo que hemos hecho. Todas las victorias que tengamos a partir de ahora serán para él porque era una gran persona y le vamos a echar mucho de menos".

Lamine firma su mejor gol con el Barça

Se lo han preguntado en el post partido si era su mejor gol y tiene claro su podio. "Con el Barça creo que sí. Está al nivel de la Eurocopa". El jugador catalán está disfrutando del momento del equipo: "Se lo he dicho a Olmo, a mí me gustan los partidos de vuelta". Y disfrutando de la conexión con sus compañeros: "Lo ha hecho muy bien. Le tengo que dar las gracias porque yo he intentado chutar, sa salido pase para él y la ha metido", confesando que su asistencia era un disparo a portería.

Se suma a sus compañeros, todos quieren aspirar a todo: "Vamos a ir a ganar todos los títulos posibles. Esperemos llegar lejos".

Spain Soccer Champions League / LAP

Balde reafirma la cohesión del grupo

El lateral derecho azulgrana ha hecho un partido extraordinario. "Sabíamos que teníamos que salir con todo."

Ha firmado una asistencia con otra de sus progresiones: "He robado el balón, he visto que estaba solo, que tenía todo el campo por delante, y como soy rápido lo he aprovechado. He visto a Raphinha, que está en un momento increíble y sabía que no la iba a fallar".

En el equipo hay conexión y consenso: "Aspiramos a todo. Estamos vivos en todo. Poder ganar una Champions es el sueño de muchos de los jugadores del vestuario".