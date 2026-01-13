Raphinha lo cambia todo: el relevo espiritual que necesitaba el Barça de Flick

El relevo espiritual de Íñigo Martínez ya estaba en la plantilla, pero en la otra área. Se llama Raphinha y su figura se ha convertido en uno de los grandes pilares emocionales del Barça de Hansi Flick. La final de la Supercopa fue la mejor fotografía de esa conexión: liderazgo, rendimiento decisivo y una comunión total con el técnico alemán.

Sustituido en los últimos minutos por Rashford, el brasileño (11 goles y 4 asistencias esta temporada) vivió el tramo final del partido de una manera visceral. De cuclillas, exhausto, y después tirado sobre el césped, liberando tensión, antes de fundirse en un abrazo largo y sentido con Flick.

No fue una imagen casual: fue la representación de una complicidad especial. El camino más rápido para que un entrenador tenga éxito en un equipo grande es llegar a los jugadores, y Flick es tan bueno en eso que no necesitó ni dominar el idioma. "Flick me cambió la vida cuando ya tenía un pie fuera del club y me dio la confianza que necesitaba", recordó tras lograr la Supercopa.

Números de estrella

Raphinha terminó la final como MVP, firmando dos goles y confirmando una estadística demoledora: ha ganado todos los Clásicos que ha jugado con Flick y ya suma siete goles en cinco partidos contra el Madrid. Números que explican su peso competitivo, pero que no alcanzan a describir su impacto anímico en el equipo.

“Lo hemos dado todo, hacía mucho calor”, explicó Raphinha tras el partido. “Me quedé emocionado al final, pero muy contento por la victoria”, añadió. Incluso hubo espacio para la superstición: “Me encantan estas gafas, tenía que traerlas y, es cierto, un poco de superstición”, dijo entre sonrisas, todavía empapado de celebración.

Antes y después de Raphinha

El regreso del brasileño tras su lesión a finales de noviembre no fue un detalle menor. Coincidió con un contexto delicado del equipo. La vitalidad es el factor más decisivo para que un equipo siga ganando, y el Barça había empezado a mostrar síntomas peligrosos: cierta comodidad competitiva, menos rebeldía y una pérdida de hambre que Guardiola definió hace años como “tenir la panxa plena”.

Resultaba llamativo que estos signos aparecieran en un equipo joven y tras solo una temporada exitosa con Flick. El propio técnico lo detectó pronto cuando advirtió que “los egos matan el éxito”, una frase que apuntaba directamente a actitudes más individualistas que el curso anterior. Sin Raphinha, el equipo dio señales de apagarse: menos presión, menos fuego y menos corazón. Ni siquiera algunos momentos destacados de Rashford pudieron cubrir el vacío que había dejado.

La imagen del brasileño desesperándose en Stamford Bridge, presionando, levantando los brazos y exigiendo a sus compañeros mientras el equipo parecía resignado, fue reveladora. Pero tras la derrota en Londres, Flick prometió un Barça diferente y así ha sido en los últimos meses. Son ya diez victorias consecutivas tras la final de la Supercopa.

Un cambio en el que Raphinha ha sido junto a Pedri el gran factor de mejora. No solo por goles y Clásicos, sino porque encarna la pasión que Flick necesita recuperar en su equipo.

La Supercopa no solo coronó a un campeón. Señaló también a un líder. No hay futbolista que explique mejor el Barça de Flick que Raphinha.