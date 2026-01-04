Raphinha cambia al Barça: los números que explican su impacto total

El Barça no es el mismo con y sin Raphinha. Y los datos lo confirman sin margen para la interpretación. Desde que el brasileño regresó de su lesión muscular, el equipo de Hansi Flick ha dado un salto competitivo evidente en LaLiga, tanto en resultados como en rendimiento colectivo.

El extremo estuvo fuera entre el 26 de septiembre y el 22 de noviembre por una lesión muscular de la que, además, recayó. Su vuelta se produjo en el regreso al Camp Nou ante el Athletic, donde apenas disputó diez minutos. A partir de ahí, el Barça ha recuperado identidad, continuidad y fiabilidad.

La comparación es clara. En los siete partidos de Liga sin Raphinha, el Barça ganó cinco y perdió dos, con una media de 2,14 puntos por partido. En los seis encuentros con el brasileño, el balance es perfecto: seis victorias de seis, es decir, 3 puntos por partido.

La diferencia también se refleja en las áreas. Sin él, el equipo promediaba 2,43 goles a favor y 2 en contra. Con Raphinha sobre el césped, el Barça marca más (2,86 goles por partido) y encaja muchísimo menos (0,33), un dato que explica buena parte de la mejora defensiva.

La presión empieza por la izquierda

Más allá de los goles, el impacto de Raphinha se explica por su influencia en el juego sin balón. El brasileño es el jugador que mejor lidera la presión desde la banda izquierda, donde encuentra espacios para explotar su energía, su agresividad y su lectura táctica. Ahí es donde el Barça se vuelve más sólido y más fiable, incluso cuando el partido no fluye.

Ante el Espanyol, por ejemplo, no firmó su mejor actuación individual. Jugó por el carril central como ‘10’, con espacios reducidos y con Rashford en banda, una posición que no potencia sus virtudes. Con la entrada tras el descanso de Fermín por Rashford, volvió a su posición.

El mejor ejemplo de ello fue ante Osasuna. Tras una primera parte espesa, los cambios devolvieron a Raphinha a su zona natural y el Barça lo notó de inmediato: dos goles del brasileño en la segunda parte para asegurar los tres puntos y confirmar que el equipo funciona mejor cuando él juega donde más daño hace, atacando el área de fuera hacia dentro. Y ahí, además, hace mejor a Balde.

Raphinha celebró el 1-0 ante Osasuna / DANI BARBEITO

“Raphinha es vital en este Barça”

La importancia del brasileño no pasa desapercibida ni para los rivales. Manolo González, entrenador del Espanyol, ya lo advirtió en la previa del derbi: “Hay jugadores de los que se habla poco, como Raphinha, que para mí es determinante por el nivel de presión, el trabajo, el retorno y la capacidad de volver a atacar. Para mí es un jugador vital para este Barça”. No solo por sus cifras, sino por cómo mejora el funcionamiento colectivo.

También Flick ha dejado entrever su opinión. El técnico alemán, poco dado a las valoraciones individuales, llegó a calificar como “una broma” los premios The Best de la FIFA y los criterios del mejor once de 2025, en el que Raphinha no apareció. Un comentario con mensaje directo, sabiendo además cómo se lo había tomado el jugador.

Los números y el juego avalan al brasileño. Con Raphinha, el Barça gana más, encaja menos y vuelve a parecerse al equipo que quiere ser. Y eso, en una Liga tan exigente, marca la diferencia